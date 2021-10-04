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Спор из-за шума между братьями решил меч. Под Москвой по делу об убийстве задержали тренера по айкидо

В Ногинске тренера айкидо задержали за убийство мечом

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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после обнаружения в частном доме в Ногинске тела 45-летнего мужчины. Подозреваемый — его брат, мастер боевых искусств.

Как сообщает пресс-служба ведомства 4 октября, конфликт в доме на улице Пугачева произошел 1 октября этого года между двумя мужчинами, которые приходятся друг другу двоюродными братьями.

Как сообщает издание «Лента», 45-летний выпивал и вел себя шумно. А на замечание, которое ему сделал 47-летний родственник, отреагировал агрессивно. Тогда последний взял японский меч и нанес брату смертельную травму. Оружие оказалось в доме в Подмосковье, потому что мужчина — тренер по айкидо и специалист по боевым искусствам.

СК сообщает, что подозреваемый задержан и дал признательные показания.

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Комментарии (1)

07A
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