Пассажирам Пулково из-за ремонта пандуса придется нести свои чемоданы на третий этаж

«Организатор перевозок» предупреждает, что с понедельника меняется маршрут движения автобусов в аэропорту Пулково-1.



Как сообщает 4 октября пресс-служба ГКУ, изменится трасса автобусных маршрутов №№ 39, 39э . Автобусы теперь не будут заезжать на верхний пандус аэропорта.



Как уточняют в Пулково, въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен из-за работ по замене дорожного покрытия.



«С 4 октября и до конца ремонтных работ высадка и посадка пассажиров из общественного и автотранспорта будут возможны только на уровне первого этажа терминала», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

