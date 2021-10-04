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Пассажирам Пулково из-за ремонта пандуса придется нести свои чемоданы на третий этаж

Ремонт пандуса к третьему этажу Пулково-1 изменил схему движения автобусов

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«Организатор перевозок» предупреждает, что с понедельника меняется маршрут движения автобусов в аэропорту Пулково-1.

Как сообщает 4 октября пресс-служба ГКУ, изменится трасса автобусных маршрутов №№ 39, 39э. Автобусы теперь не будут заезжать на верхний пандус аэропорта.

Как уточняют в Пулково, въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен из-за работ по замене дорожного покрытия.

«С 4 октября и до конца ремонтных работ высадка и посадка пассажиров из общественного и автотранспорта будут возможны только на уровне первого этажа терминала», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

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Комментарии (9)

263580521
Тоже мне проблема. Есть лифты прямо на улице. Есть лифты и эскалаторы внутри.
Другое дело, что толкучка будет на входе. Это надо учитывать. Большинство пойдет заходить в здание внизу, а там очень малая пропускная способность на вход
Modest_5e4ce41f7533b
Хороший повод задуматься о необходимости всего этого хлама в дороге.
Петр Гордеев
Там есть лифт наверх прямо на улице, в колонне
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