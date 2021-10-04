Полиция Красносельского района Петербурга устанавливает обстоятельства избиения женщины на территории заброшенного детского сада. Пострадавшую в крови нашёл подросток.
Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение от юноши. Он рассказал, что у дома 44 по Красносельскому шоссе нашел умирающую женщину. 42-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии, ничего рассказать она не смогла.
На месте были задержаны двое бездомных мужчин 31 года и 38 лет, один из которых ранее был судим за кражи и грабеж. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Заброшенный детский сад на Красносельском шоссе стал местом кровавой расправы
В Петербурге на территории детского сада нашли умирающую от ран женщину
Полиция Красносельского района Петербурга устанавливает обстоятельства избиения женщины на территории заброшенного детского сада. Пострадавшую в крови нашёл подросток.