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Заброшенный детский сад на Красносельском шоссе стал местом кровавой расправы

В Петербурге на территории детского сада нашли умирающую от ран женщину

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Полиция Красносельского района Петербурга устанавливает обстоятельства избиения женщины на территории заброшенного детского сада. Пострадавшую в крови нашёл подросток.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение от юноши. Он рассказал, что у дома 44 по Красносельскому шоссе нашел умирающую женщину. 42-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжёлом состоянии, ничего рассказать она не смогла.

На месте были задержаны двое бездомных мужчин 31 года и 38 лет, один из которых ранее был судим за кражи и грабеж. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

07A
Зарубежное финансирование сократилось, платные протестные акции не проводятся и бомжам негде заработать свой центик. Хотя это никого не оправдывает, тысячи хом извинились перед сотрудниками МВД и спокойно работают и учатся!
nuga
опять бомжи,они часто фигурируют в кровавых преступлениях:изнасилование и убийства женщин.Дворника в подвале на ВО,пенсионерка на ст Обухово у своего дома.Неспроста они казались на дне социума.
Аппаратчик мокрой классификации
Что случилось - непонятно, но бомжей уже отловили и начали обрабатывать.
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