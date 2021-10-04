В «Почте России» заговорили о возможном дефолте, единственное спасение — её IPO, которое пока противозаконно

Российские СМИ опубликовали детали документа о развитии АО «Почта Россия», из которого следует, что к 2023 году компании грозит дефолт по долговым обязательствам.



Как сообщают в понедельник, 4 октября, «Ведомости», в приложении к стратегии развития «Почты России» до 2030 года говорится о возможности проведения IPO — первичного размещения акций. Сейчас компания на 100 % принадлежит государству, и в законе о трансформации прежнего ФГУП в АО говорится, что передача её акций в частные руки невозможна.



Вместе с тем в обнародованном документе речь идёт о сложном положении, в котором оказалась «Почта России». Общий её долг на конец июня 2021 года составлял, по данным отчёта по МСФО, 95,78 млрд руб. Главным образом речь идёт об обязательствах по облигациям. И хотя «Почта России» в целом прибыльна (при выручке в 21 млрд руб. чистая прибыль в прошлом году составила 2,3 млрд), в стратегии её развития говорится о риске дефолта уже в 2023 году.