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В «Почте России» заговорили о возможном дефолте, единственное спасение — её IPO, которое пока противозаконно

Спасти «Почту России» от дефолта предложили за счёт продажи части акций

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Российские СМИ опубликовали детали документа о развитии АО «Почта Россия», из которого следует, что к 2023 году компании грозит дефолт по долговым обязательствам.

Как сообщают в понедельник, 4 октября, «Ведомости», в приложении к стратегии развития «Почты России» до 2030 года говорится о возможности проведения IPO — первичного размещения акций. Сейчас компания на 100 % принадлежит государству, и в законе о трансформации прежнего ФГУП в АО говорится, что передача её акций в частные руки невозможна.

Вместе с тем в обнародованном документе речь идёт о сложном положении, в котором оказалась «Почта России». Общий её долг на конец июня 2021 года составлял, по данным отчёта по МСФО, 95,78 млрд руб. Главным образом речь идёт об обязательствах по облигациям. И хотя «Почта России» в целом прибыльна (при выручке в 21 млрд руб. чистая прибыль в прошлом году составила 2,3 млрд), в стратегии её развития говорится о риске дефолта уже в 2023 году.


Согласно обнародованным данным, IPO называется не единственным способом сохранить стабильность «Почты России» и её отделения и сотрудников. Другой вариант — госдотации на 500 млрд руб. Однако именно продажа части акций позволила бы компании не сидеть на шее у государства, а наоборот, выплачивать в бюджет дивиденды (около 50 млрд руб. до 2030 года).

Представители «Почты России» отказались комментировать и подтверждать подлинность обнародованных журналистами документов, датированных декабрем 2020 года. При этом в мае этого года стратегия развития, о которой пишут «Ведомости», была принята советом директоров компании.

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Комментарии (33)

197655194
Начните, пожалуйста, реорганизацию с почты 191040 Лиговский 44. Это филиал ада.
Эд Хэммет
Давно пора закрыть эту паршивую богадельню. Это пример вопиющей неэффективности работы бывшей госконторы. Ну какие такие особые эксклюзивные услуги оказывает эта почта, которые не выполняют другие участники рынка? Доставку писем и посылок осуществляют десятки фирм. Оплату коммунальных услуг и выплату пенсий производят сотни банков. Эта деятельность хоть как то оправдана только в медвежьих углах, глухих деревнях. В городах всё это никому не надо.
Modest_5e4ce41f7533b
На эти акции бюджетников насильно подписывать не будут?
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