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На «Черной речке» перезапустили эскалатор, станция открыта

Станция «Черная речка» открыта для пассажиров

Чуть больше 10 минут станция второй линии метро была закрыта на вход.

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Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» 4 октября, в 8:58 двери станции метро «Черная речка» снова открылись для пассажиров.

В подземке сообщали, что около 8:40 на станции встал эскалатор. После перезапуска «Черную речку» снова открыли.

По словам очевидцев, сейчас на станции толпы людей.

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