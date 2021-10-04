На «Черной речке» перезапустили эскалатор, станция открыта

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» 4 октября, в 8:58 двери станции метро «Черная речка» снова открылись для пассажиров.



В подземке сообщали, что около 8:40 на станции встал эскалатор. После перезапуска «Черную речку» снова открыли.



По словам очевидцев, сейчас на станции толпы людей.

