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Бывшего мэра Владивостока подозревают в получении взяток на 19 млн рублей за «похоронку»

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан по подозрению во взятке

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Олега Гуменюка по факту получения им многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.

Как сообщили 4 октября в региональном СКР, по версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. В общей сложности за это время ему было передано более 19,5 млн руб.

В настоящий момент в отношении Гуменюка проводятся следственные действия, он задержан, мера пресечения пока не избиралась. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.

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Комментарии (2)

Brevnault
У него должность обязывала получать. Теперь другой получает. За этим и идут в мэры.
James Cook
А что есть "похоронка" не криминал.?
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