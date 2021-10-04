Бывшего мэра Владивостока подозревают в получении взяток на 19 млн рублей за «похоронку»

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Олега Гуменюка по факту получения им многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.



Как сообщили 4 октября в региональном СКР, по версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. В общей сложности за это время ему было передано более 19,5 млн руб.



В настоящий момент в отношении Гуменюка проводятся следственные действия, он задержан, мера пресечения пока не избиралась. Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.

