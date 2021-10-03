Второе за воскресный вечер ДТП с «перевёртышем» случилось в Василеостровском районе Петербурга. На этот раз — ещё и каршеринг в главной роли.
Как сообщает читатель «Фонтанка», каршеринговый «Рено» опрокинулся на крышу на пересечении набережной Смоленка и 15–16-й линий. Информации о пострадавших нет.
Автор видео читатель «Фонтанки»
Тем временем со Среднего проспекта увозят на эвакуаторе опрокинутый «Порше Панамерой» ВАЗ-2111. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» показывают, как но выглядит, возвращённый на колёса.
В группе пишут, что после ДТП на Среднем все живы, но есть пострадавшие — их забрала Скорая помощь.