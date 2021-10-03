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Китайцы предвидят появление «вируса Х»

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Человечество в будущем обязательно столкнётся с новым вирусом, предположил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — цитирует специалиста РИА Новости 3 октября.

Так называемый «вирус Х» может объявиться в любое время и в любом месте. «Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — заявил Гао Фу. Так, по его словам, именно обмен информацией позволил учёным в разных странах приступить к созданию вакцин от COVID-19 в максимально сжатые сроки.

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Комментарии (6)

goodbody
Наверное шутит про обмен инф-ей. Сами отаазывали ученым из др.стран и возу давать ее о вирусе еще года полтара назад.
А вирусов полно в теле всегда. Достаточно взять мазок крови и посиотреть в мощный микроскоп.
shushu
Уж они знают. Два года как не отделаться от ихней заразы
vader
Он забыл добавить, что все им перечисленное будет доступно только избранным. А всем остальным будет пятое "C": confinement.
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