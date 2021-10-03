Китайцы предвидят появление «вируса Х»

Человечество в будущем обязательно столкнётся с новым вирусом, предположил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий.



«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — цитирует специалиста РИА Новости 3 октября.



Так называемый «вирус Х» может объявиться в любое время и в любом месте. «Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — заявил Гао Фу. Так, по его словам, именно обмен информацией позволил учёным в разных странах приступить к созданию вакцин от COVID-19 в максимально сжатые сроки.

