автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Зенит» подошел к матчу с «Сочи» в мажоре. Вслед за пусть и достойным, но все-таки поражением в Лондоне, команда Сергея Семака выиграла три матча подряд, в каждом из которых забивала минимум по два гола. Игра с «Мальмё» и вовсе обернулась самой крупной победой для сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Эксперты отмечали неожиданные тактические решения и в целом довольно уверенную игру петербургского клуба.

Все больше раскрываются бразильские легионеры. Пока этот проект «Зенита» выглядит гораздо успешнее аргентинского. Особенно впечатлял в последних играх Клаудиньо - дриблер еще и голы забивает. Приз лучшему футболисту сентября достался ему не зря. Тем неприятнее были новости, поступившие перед стартом игры с «Сочи»: Клаудиньо не оказалось ни в стартовом составе, ни в числе запасных. Семак объяснил это травмой.



«Посмотрим, сколько он пропустит. Надеемся, что после паузы на матчи сборных он вернется», - заявил главный тренер.

Зато появились в составе Дзюба и Азмун. Они же стали главными героями первого тайма.

Для «Сочи» сентябрь получился непростым. Перед игрой с «Зенитом» команда Владимира Федотова занимала шестую позицию, хотя еще недавно шла в призовой тройке. Два подряд поражения от «Динамо» и «Краснодара» серьезно испортили турнирное положение южан. Никто не думал, что неудачную серию получится прервать в игре с лидирующим «Зенитом», тем более, что сочинцы ранее проиграли сине-бело-голубым все четыре матча в своей истории.

Начало игры получилось активным. Сначала Азмун разогнал атаку, отдал Малкому, а бразилец в свою очередь навесил в штрафную. Кузяев чуть не дотянулся до мяча. «Сочи» остро ответил в следующей атаке. Петербуржцы провалились на фланге обороны. Этим воспользовался Сергей Терехов. Воспитанник брянского футбола вошел в штрафную, пробил, но попал в крестовину ворот.

На 42 минуте встречи произошел судьбоносный момент. Московский судья Павел Шадыханов удалил Сердара Азмуна после советов от VAR : судьям показалось, что форвард «Зенита» шипами влетел во вратаря «Сочи» Сослан Джанаев.



Петербургские фанаты еще долго припоминали голкиперу гостей его картинные страдания после контакта с Сердаром. С виража сначала скандировали совсем нелестное, а потом «Эй, Джанаев, как настроение?».



автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Несмотря на игру в меньшинстве «Зенит» забил первым. С передачи Малкома отличился Артем Дзюба. Форвард петербургской команды продолжает активно набирать форму для возвращения в сборную. Он же мог увеличить преимущество хозяев, но в начале второго тайма попал в стойку ворот. Ситуация изменилась после 67 минуты. Коллективная ошибка в исполнении защитника Дмитрия Чистякова и вратаря Станислава Крицюка позволила сочинскому колумбийцу Матео Кассьерру сравнять счет.

«Если вратарь играет и кричит «Я!», то защитник должен уступать мяч ему. Почему Чистяков не уступил — разберемся. Играя на выходах, Стас пытается действовать активно, помогать команде, но не всегда получается. Касательно этого эпизода, есть два варианта: либо играет вратарь, и тогда защитник должен уступать. Либо защитник не слышал, что вратарь кричал ему — это другая история», - комментировал эпизод после игры Семак.



Спустя несколько минут привет своим бывшим одноклубникам передал Артур Юсупов: на ложном замахе он устранил Барриоса у лицевой, отдал Терехову и на этот раз барнаулец не промахнулся.

Семак пытался спасти игру заменами, но единственный верный момент был у того же Дзюбы в добавленное время: обыграв троих в штрафной, Артем пробил в метре от ворот. Финальный свисток зафиксировал исторический момент: впервые сочинцам, которых злые языки называют фарм-клубом «Зенита», удалось обыграть петербуржцев. Да еще и на «Газпром Арене». Однако даже это не уберегло Семака о вопросах про тесные связи между двумя командами.

«Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. И что они говорят — мне абсолютно без разницы», - подчеркнул Семак.

Говоря о причинах поражения Семак заявил, что после первого пропущенного гола команде пришлось рисковать. Также он признал, что во втором тайме его футболисты прижимались к своим воротам, пытаясь сохранить победный счет при игре в меньшинстве. Не получилось.



Ситуация в чемпионате для «Зенита» после этого поражения не сильно изменилась. Петербуржцы по-прежнему лидируют и опережают ближайшего преследователя, московское «Динамо», на четыре очка. Очень вовремя наступила двухнедельная пауза на международные матчи. Следующая игра - только 16 октября против тульского «Арсенала».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

