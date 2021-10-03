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«Сочи» в большинстве нанес «Зениту» первое поражение в сезоне

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 10-го тура чемпионата РПЛ против «Сочи». Игра проходила 3 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Зенит» уступил со счетом 1:2.

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Во многом помогло удаление Сердара Азмуна на исходе первого тайма. Несмотря на это петербуржцы почти сразу вышли вперед. Забил Артем Дзюба с передачи Малкома.

автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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Однако во втором тайме сочинцы смогли воспользоваться численным преимуществом. Сначала на 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял, а на 71-й Сергей Терехов вывел южан вперед.

Это поражение стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате РПЛ. Тем не менее команда продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента, московское «Динамо», на четыре очка. Следующий матч «Зенит» проведет 17 октября против тульского «Арсенала».

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Комментарии (4)

неслучайный
Видимо была команда вернуть интригу в чемпионат, спустить пар на зенит вместо единой роисси после выборов, зенит молчит и не возражает, протесты не подает, критика на матчтв в полный рост учитывая что канал пренадлежит газпрому
Wert
Вот так
Савва Морозов
Зенит оказался в роли Мальмё - не справился, хоть Дзюба и начал.
Не будь старший Ротенберг владельцем Сочи, то Азмуну не отменяли бы жёлтую, давая красную, не спецом прямой ногой в живот заехал, ближе был к мячу, тем более, когда Миллер на трибуне.
Сочи играл блекло, даже в большинстве, везло, но Зенит сыграл ещё хуже.
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