Во многом помогло удаление Сердара Азмуна на исходе первого тайма. Несмотря на это петербуржцы почти сразу вышли вперед. Забил Артем Дзюба с передачи Малкома.

Однако во втором тайме сочинцы смогли воспользоваться численным преимуществом. Сначала на 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял, а на 71-й Сергей Терехов вывел южан вперед.



Это поражение стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате РПЛ. Тем не менее команда продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента, московское «Динамо», на четыре очка. Следующий матч «Зенит» проведет 17 октября против тульского «Арсенала».

