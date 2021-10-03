Прокуратура Московской области начала проверку информации, появившейся в соцсетях, о массовом отравлении собак в приюте в городском округе Чехов. Об этом 3 октября сообщается на сайте ведомства.
Обстоятельства ЧП хозяйка приюта «Лохматая душа» Валентина Силич рассказала РИА Новости. По её словам, состояние питомцев резко ухудшилось после вечерней кормёжки. Погибли 16 животных, 160 парализованы. «Животные падали по всему приюту, не в каком-то определенном углу, а по всему приюту. Упали те, кто больше съел. В приюте, например, в вольере сидят пять собак: три упали, две нет — это те, которым досталась всего капля корма. Мы обычно всегда проверяем. Если корм съедают весь, мы даем добавку. Если корма немножко осталось, значит все наелись», — говорит владелица приюта.
«Прошло всего два дня, сейчас главное — спасти животных, поэтому все силы брошены именно на их спасение. Сданы анализы, сделано вскрытие, взяты образцы крови для анализов. Ответы будут готовы во вторник. Только тогда я смогу что-то вам ответить. Считаю, что непроверенные факты озвучивать неправильно», — заявила Валентина Силич. И добавила, что посторонним на территорию не попасть: она огорожена 4-метровым забором.
ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского пишет, что выжившие животные находятся в удовлетворительном состоянии. На месте работают шесть ветеринаров, они осмотрели более 150 живых собак и 16 мёртвых.
«В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается на сайте в сообщении прокуратуры.