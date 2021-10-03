Прокуратура Московской области начала проверку информации, появившейся в соцсетях, о массовом отравлении собак в приюте в городском округе Чехов. Об этом 3 октября сообщается на сайте ведомства.



Обстоятельства ЧП хозяйка приюта «Лохматая душа» Валентина Силич рассказала РИА Новости. По её словам, состояние питомцев резко ухудшилось после вечерней кормёжки. Погибли 16 животных, 160 парализованы. «Животные падали по всему приюту, не в каком-то определенном углу, а по всему приюту. Упали те, кто больше съел. В приюте, например, в вольере сидят пять собак: три упали, две нет — это те, которым досталась всего капля корма. Мы обычно всегда проверяем. Если корм съедают весь, мы даем добавку. Если корма немножко осталось, значит все наелись», — говорит владелица приюта.