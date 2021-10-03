Следственный комитет начал проверку по факту серьёзной аварии, произошедшей в Ангарске (Иркутская область) 3 октября.
По данным регионального СУ СК, на пересечении улиц Ленина и Мира столкнулись рейсовый автобус и «Лада Гранта». В салоне автобуса находилось 17 пассажиров, 14 из них были доставлены в медучреждение для осмотра. Четверо — с травмами. Детей среди пострадавших нет.
В Instagram «Автобусы Ангарска» сообщили, что водитель служебного автомобиля Росгвардии двигался на высокой скорости и пытался проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора. На записи камеры видеонаблюдения видно, что автобус едет на мигающий зелёный.
В Управлении Росгвардии по Иркутской области РИА Новости подтвердили, что «Лада Гранта» принадлежит ведомству.