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Росгвардия не пропустила ехавший на зелёный автобус, госпитализировали 14 человек. ДТП в Ангарске попало на видео

СУ СК начал проверку по факту ДТП в Ангарске с 14 пострадавшими

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Следственный комитет начал проверку по факту серьёзной аварии, произошедшей в Ангарске (Иркутская область) 3 октября.

По данным регионального СУ СК, на пересечении улиц Ленина и Мира столкнулись рейсовый автобус и «Лада Гранта». В салоне автобуса находилось 17 пассажиров, 14 из них были доставлены в медучреждение для осмотра. Четверо — с травмами. Детей среди пострадавших нет.

Фото: СУ СК по Иркутской области
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В Instagram «Автобусы Ангарска» сообщили, что водитель служебного автомобиля Росгвардии двигался на высокой скорости и пытался проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора. На записи камеры видеонаблюдения видно, что автобус едет на мигающий зелёный.

В Управлении Росгвардии по Иркутской области РИА Новости подтвердили, что «Лада Гранта» принадлежит ведомству.

Фото: СУ СК по Иркутской области

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Комментарии (7)

kerkir
Слава России!
Клаустрофобик
А начальничек у них капустный вор.
nalchik11
Виноват будет водитель автобуса, однозначно
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