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Таран пешеходов на Энгельса попал на видео: юный самокатчик остановился помочь, но быстро передумал

Юноша на электросамокате сбил двоих у станции метро «Озерки»

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Пара прохожих получила удар в спину от беспечного ездока на электросамокате в Выборгском районе Петербурга. Уличная камера сняла наезд, падение и быстро испарившееся желание помогать.

Видеозапись 2 октября оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах двое пешеходов у станции метро «Озерки» проходят мимо парковки электросамокатов, когда один из клиентов сервиса догоняет их, тормозя практически в спины, и отправляет на асфальт.

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Самокатчик автоматически тянется помочь, но желание пропадает так же быстро, как и он сам. Оставшись без самоката, он резво отбегает от вспугнувшего его мужчины, которого только что уронил на землю. Женщине помогают прохожие.

Как рассказал очевидец порталу «Мегаполис», мужчину и женщину на проспекте Энгельса сбил юноша, которому на вид не больше 15 лет. С женщиной, по его словам, всё хорошо, её спутнику первую помощь оказывали медики из мобильного пункта вакцинации. «Его забрали в больницу», — уточнил очевидец.

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Комментарии (4)

chip1
Я тут решил больше пешком ходить и гуляю вечером, могу заметить, что самокаты действительно напрягают, рассекают по тротуарам на немалой скорости и зачастую очень близко к пешеходам, опасно это все!
261844081
Да вроде пытался хоть помочь(
Включайте мозги, управляя любой техникой!
Random_spb
Судя по первым кадрам, идиотов на самокатах было двое и неслись они параллельно. Красный врезался в спины прохожим, черный поехал дальше.
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