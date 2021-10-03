Пара прохожих получила удар в спину от беспечного ездока на электросамокате в Выборгском районе Петербурга. Уличная камера сняла наезд, падение и быстро испарившееся желание помогать.
Видеозапись 2 октября оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах двое пешеходов у станции метро «Озерки» проходят мимо парковки электросамокатов, когда один из клиентов сервиса догоняет их, тормозя практически в спины, и отправляет на асфальт.
Фонтанка.ру
Самокатчик автоматически тянется помочь, но желание пропадает так же быстро, как и он сам. Оставшись без самоката, он резво отбегает от вспугнувшего его мужчины, которого только что уронил на землю. Женщине помогают прохожие.
Как рассказал очевидец порталу «Мегаполис», мужчину и женщину на проспекте Энгельса сбил юноша, которому на вид не больше 15 лет. С женщиной, по его словам, всё хорошо, её спутнику первую помощь оказывали медики из мобильного пункта вакцинации. «Его забрали в больницу», — уточнил очевидец.