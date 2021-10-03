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Как сохранить осень. Самые красивые поделки из опавших листьев

Творческие натуры часто переносят образы золотой осени в слова, звуки или краски. Но красоту этого времени можно запечатлеть, используя ее же дары. Посмотрим, что можно сделать из листьев или семян. Поделитесь своими идеями (с фото) и получите приз!

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Фото: lifeforstock (freepik.com)
Фото: lifeforstock (freepik.com)
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Надеемся, что в нашем материале найдут вдохновение и родители школьников. Поделки из природных материалов-то из программы никуда не делись...

Розы отцветают, приходится заменять их более стойкими к холодам.

Все в детстве плели веночки из листьев, но смотрите, как их можно применить в интерьере!

Эти милые человечки порадуют и зимой...

Пряники? Нет, листики!

Будем банальны: совы не те, чем кажутся.

От такой свечки хмурый день светлей:

Мы любим лисиц! Они такие же рыжие, как «Фонтанка».

Делитесь в комментариях фотографиями своих достижений. Лучший — по мнению редакции — автор получит маленький, но приятный сувенир.

Фото: lifeforstock (freepik.com)
Фото: lifeforstock (freepik.com)

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