Самый большой парк Красносельского района будет светлым даже по ночам

В этом году освещают несколько парков и общественных пространств. Более 170 светильников появились в сквере на Новосмоленской набережной в Василеостровском районе, светло стало в Смоленском сквере в Московском районе. Заключительный этап — в Сосновке, в сквере Николая Львова у «Пролетарской», в Федоровском городке в Пушкине, в саду на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. Ведётся реконструкция освещения на Марсовом поле.

В самом большом парке Красносельского района — Южно-Приморском (более 60 гектаров) освещения практически не было. В этом году его внесли в адресную программу строительства наружного освещения, и был подписан контракт с подрядчиком. В планах — 324 опоры, 399 светодиодных светильников, 18 прожекторов, 13 километров кабеля. Закончить работы планируется в августе 2023 года.



В ближайшие два года очередь дойдёт до Колпинского парка, бульвара на набережной Смоленки у улицы Одоевского, Большого Ильинского сада. Продолжится обустройство освещения в парке Интернационалистов в Купчино.

