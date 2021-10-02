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От коронавируса умер главный оператор информационного вещания Первого канала

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В больнице в Коммунарке от коронавируса умер 77-летний член Академии российского телевидения, главный оператор дирекции информационных программ Первого канала Эрик Малинин.

«Печальная новость. Из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг», — сообщили вечером 2 октября на канале.

Два дня назад Малинин отметил день рождения, поздравления принимал в больнице.

На телевидении академик провел 55 лет. Начинал с отдела телеоператоров Центрального телевидения. Режиссировал и снимал выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
За Катю Андрееву беспокоюся - следит ли она за титрами...
ivan5_5e4d10fe646f6
Сидел бы на пенсии на даче был бы здoрoвый. Нo жалкo дoроrу мoлoдым давать
07A
Не надо привариваться, говорили они. Естественный иммунитет спасет. Ага! Жаль человека, его кровь на руках антивакцинников!
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