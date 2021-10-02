От коронавируса умер главный оператор информационного вещания Первого канала

В больнице в Коммунарке от коронавируса умер 77-летний член Академии российского телевидения, главный оператор дирекции информационных программ Первого канала Эрик Малинин.
«Печальная новость. Из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг», — сообщили вечером 2 октября на канале.
Два дня назад Малинин отметил день рождения, поздравления принимал в больнице.
На телевидении академик провел 55 лет. Начинал с отдела телеоператоров Центрального телевидения. Режиссировал и снимал выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».