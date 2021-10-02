Курьёзное видео сделал житель города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Устранять последствия «цирка» придётся дорожным и коммунальным службам.
Как сообщают очевидцы 2 октября в группе «Подслушано в Каменске-Шахтинском» «ВКонтакте», по окружной дороге проехал ковыляющий ассенизатор.
В комментариях поясняют, что водитель наехал на люк на улице Щаденко, 48, и тот застрял между колёс. Вытащить люк ему не удалось, и, вероятно, его поймали на видео, как раз когда он направлялся на шиномонтаж. «Прошлась там сейчас, [на] полметра от бордюра асфальт повреждён. Интересно, он мог остаться в том месте, где люк встрял, и дождаться помощи?» — рассуждает Ольга.
Как минимум несколько часов колодец канализационного коллектора оставался открытым, отмечают горожане.