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Ростовский ассенизатор поймал крышку люка и устроил на дороге цирк

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Курьёзное видео сделал житель города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Устранять последствия «цирка» придётся дорожным и коммунальным службам.

Как сообщают очевидцы 2 октября в группе «Подслушано в Каменске-Шахтинском» «ВКонтакте», по окружной дороге проехал ковыляющий ассенизатор.

В комментариях поясняют, что водитель наехал на люк на улице Щаденко, 48, и тот застрял между колёс. Вытащить люк ему не удалось, и, вероятно, его поймали на видео, как раз когда он направлялся на шиномонтаж. «Прошлась там сейчас, [на] полметра от бордюра асфальт повреждён. Интересно, он мог остаться в том месте, где люк встрял, и дождаться помощи?» — рассуждает Ольга.

Как минимум несколько часов колодец канализационного коллектора оставался открытым, отмечают горожане.

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Комментарии (2)

261847251
Я раз спускался с шушарского путепровода на Московском шоссе.
В сторону Питера.
Шёл по крайнему левому ряду.
Напротив киришской заправки передо мной самосвал перестраивается из соседнего ряда в мой.
Проехал колёсами по люку на проезжей части и видимо сломал одну из опорных точек.
Люк остался в проёме, но начал вращаться вокруг диаметра.
Расстояние до него метров 50. Скорость приличная - оттормозиться уже не получится.
В соседнем ряду плотно.

Так я и приближался к нему, гадая в какой фазе его вращения мы встретимся.
В итоге я над ним проехал, когда он лежал в плоскости асфальта. Как положено.
Что там с ним дальше было - не видел.
Matrjosha
Паниковский, бросьте птицу!
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