Я раз спускался с шушарского путепровода на Московском шоссе.

В сторону Питера.

Шёл по крайнему левому ряду.

Напротив киришской заправки передо мной самосвал перестраивается из соседнего ряда в мой.

Проехал колёсами по люку на проезжей части и видимо сломал одну из опорных точек.

Люк остался в проёме, но начал вращаться вокруг диаметра.

Расстояние до него метров 50. Скорость приличная - оттормозиться уже не получится.

В соседнем ряду плотно.



Так я и приближался к нему, гадая в какой фазе его вращения мы встретимся.

В итоге я над ним проехал, когда он лежал в плоскости асфальта. Как положено.

Что там с ним дальше было - не видел.