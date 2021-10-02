FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Бывшего хозяина Черкизовского рынка арестовали в Черногории. Обвинение в двойном убийстве защита называет политическим преследованием

Черногория может передать России владевшего Черкизовским рынком Исмаилова

4
Печать

Высокий суд Подгорицы поместил беглого предпринимателя Тельмана Исмаилова под стражу до рассмотрения запроса России об экстрадиции. Бывшего владельца Черкизовского рынка ждет обвинение в убийствах.

Об аресте Исмаилова сообщает черногорская газета Vijesti. В материалах дела он числится гражданином Азербайджана.

Защита Исмаилова считает его задержание политически и экономически мотивированным. «Он обратился с просьбой о предоставлении убежища, это исключает опасность побега», — уверен адвокат обвиняемого Милош Вуксанович.

Рассматривать запрос об экстрадиции и предоставление Исмаилову убежища черногорские власти будут параллельно.

Ключевым активом Исмаилова в России считался Черкизовский рынок, снесенный в 2009 году. Бизнес-империю дополняли рестораны и отели в разных странах. В 2017-м Исмаилову заочно предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Его брат Рафик получил за эти преступления 17 лет колонии. Тельман и еще один брат Вагиф скрылись из России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

263888341
«Черногория может», не может а передаст!
IgorSergeevich
Чего это про него вспомнили?)
Skazochny
политическим?)))))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний