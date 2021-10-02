Бывшего хозяина Черкизовского рынка арестовали в Черногории. Обвинение в двойном убийстве защита называет политическим преследованием

Высокий суд Подгорицы поместил беглого предпринимателя Тельмана Исмаилова под стражу до рассмотрения запроса России об экстрадиции. Бывшего владельца Черкизовского рынка ждет обвинение в убийствах.
Об аресте Исмаилова сообщает черногорская газета Vijesti. В материалах дела он числится гражданином Азербайджана.
Защита Исмаилова считает его задержание политически и экономически мотивированным. «Он обратился с просьбой о предоставлении убежища, это исключает опасность побега», — уверен адвокат обвиняемого Милош Вуксанович.
Рассматривать запрос об экстрадиции и предоставление Исмаилову убежища черногорские власти будут параллельно.
Ключевым активом Исмаилова в России считался Черкизовский рынок, снесенный в 2009 году. Бизнес-империю дополняли рестораны и отели в разных странах. В 2017-м Исмаилову заочно предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Его брат Рафик получил за эти преступления 17 лет колонии. Тельман и еще один брат Вагиф скрылись из России.