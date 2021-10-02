Учёные выяснили, чего хочет коронавирус, когда мутирует

Вирус SARS-CoV2 мутирует, чтобы добиться более быстрого и эффективного распространения по воздуху. К такому выводу пришли учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Как сообщает 2 октября РИА Новости со ссылкой на New York Times, исследователи взяли штаммы «альфа» и «дельта» («индийский») и сравнили их с предыдущими. Вывод — новые варианты вируса лучше приспособлены к передаче воздушно-капельным путём. В такой ситуации стоит уделить внимание усовершенствованию масок, отмечают учёные.
Распространение по воздуху — неблагоприятный для человека механизм. Так, в каплях, коронавирус путешествует на большие расстояния и финиширует прямо в лёгких, где он он наиболее опасен.