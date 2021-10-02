Учёные выяснили, чего хочет коронавирус, когда мутирует

Вирус SARS-CoV2 мутирует, чтобы добиться более быстрого и эффективного распространения по воздуху. К такому выводу пришли учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.



Как сообщает 2 октября РИА Новости со ссылкой на New York Times, исследователи взяли штаммы «альфа» и «дельта» («индийский») и сравнили их с предыдущими. Вывод — новые варианты вируса лучше приспособлены к передаче воздушно-капельным путём. В такой ситуации стоит уделить внимание усовершенствованию масок, отмечают учёные.

