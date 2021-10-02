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Учёные выяснили, чего хочет коронавирус, когда мутирует

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Вирус SARS-CoV2 мутирует, чтобы добиться более быстрого и эффективного распространения по воздуху. К такому выводу пришли учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Как сообщает 2 октября РИА Новости со ссылкой на New York Times, исследователи взяли штаммы «альфа» и «дельта» («индийский») и сравнили их с предыдущими. Вывод — новые варианты вируса лучше приспособлены к передаче воздушно-капельным путём. В такой ситуации стоит уделить внимание усовершенствованию масок, отмечают учёные.

Распространение по воздуху — неблагоприятный для человека механизм. Так, в каплях, коронавирус путешествует на большие расстояния и финиширует прямо в лёгких, где он он наиболее опасен.

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Комментарии (7)

lenaF
Опять пересказ позавчерашних статей из New York Times, которые пересказывают научные публикации недельной давности?
260670701
Перевожу сообщение американских ученых:
Амероученые объединили 2 типа вируса, чтобы создать третий более эффективный чтобы мочить людей
Свободу Лёхе!
Маски будут.. железными и электронными, как и голосование.., снял маску - получил удар током..)
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