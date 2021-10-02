Енотовидная собака стала вынужденным обитателем Обводного канала в Петербурге, мыкаясь между гранитных берегов. AnimalBloggers сняли о её спасении блокбастер, хеппи-энд гарантирован.
Как сообщили 2 октября в подразделении поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас», скиталицу заметил прохожий. Она явно без удовольствия полоскалась в Обводном канале и, обессиленная, ютилась на отмелях возле гранитных стен набережной.
Внимательный горожанин Дмитрий рассказал о находке, и на место приехали спасатели и волонтёры центра реабилитации. Енотовидная собака не прониклась доверием и не стала ждать спасателей на месте. Она трусила в противоположную сторону от предлагавших помощь, увиливала от петли и переплывала с берега на берег. Наплававшись, животное оставило сопротивление и было благополучно выловлено из воды. Его подсушили платком и отправили приходить в себя в переноску. «Полнометражку» можно посмотреть здесь.
В октябре 2019 года в Петербурге енотовидную собаку спасли из Невы. Её выходили в центре «Велес», а потом вернули в дикую природу. В январе прошлого года больная енотка сама пришла к людям, но потом передумала. В центр помощи животным ее везли с приключениями. А в марте зверька вызволяли из ловушки в очистных сооружениях в Новой Ладоге.