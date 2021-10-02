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«Ваш клиент уплывает»: экшен-драма о спасении енотовидной собаки из ловушки Обводного

Из Обводного канала в Петербурге спасли енотовидную собаку

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Енотовидная собака стала вынужденным обитателем Обводного канала в Петербурге, мыкаясь между гранитных берегов. AnimalBloggers сняли о её спасении блокбастер, хеппи-энд гарантирован.

Как сообщили 2 октября в подразделении поисково-спасательного отряда «Экстремум» «Кошкиспас», скиталицу заметил прохожий. Она явно без удовольствия полоскалась в Обводном канале и, обессиленная, ютилась на отмелях возле гранитных стен набережной.

AnimalBloggers

Внимательный горожанин Дмитрий рассказал о находке, и на место приехали спасатели и волонтёры центра реабилитации. Енотовидная собака не прониклась доверием и не стала ждать спасателей на месте. Она трусила в противоположную сторону от предлагавших помощь, увиливала от петли и переплывала с берега на берег. Наплававшись, животное оставило сопротивление и было благополучно выловлено из воды. Его подсушили платком и отправили приходить в себя в переноску. «Полнометражку» можно посмотреть здесь.

В октябре 2019 года в Петербурге енотовидную собаку спасли из Невы. Её выходили в центре «Велес», а потом вернули в дикую природу. В январе прошлого года больная енотка сама пришла к людям, но потом передумала. В центр помощи животным ее везли с приключениями. А в марте зверька вызволяли из ловушки в очистных сооружениях в Новой Ладоге.

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