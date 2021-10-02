Ремонт трубы, прохудившейся 29 сентября на набережной Фонтанки в Петербурге, затягивается. Вместе с ненадёжным участком пришлось менять 20 метров теплосети, отопление в штатный режим в субботу не переведут.
О продлении ремонта 2 октября сообщает администрация Адмиралтейского района. Работа кипит на Рижском проспекте, 16. В зоне с пониженными параметрами отопления — 11 зданий: на Гороховой, Казанской и Большой Морской.
Дефект выявили 29 сентября на проезжей части набережной реки Фонтанки, 144. Тогда список адресов с ограниченным теплоснабжением был обширнее: в нём указали почти полтора десятка улиц и переулков. Завершение работ, по данным администрации, планировалось на 30-е число. В комментариях на такую скорость не рассчитывали: «В аварийке сказали, тепла не будет минимум до 2 октября. Срочно вяжем носки».
Данные горожан оказались ближе к истине. Накануне ремонт продолжался, администрация сдвинула финал до ночи 2 октября. Утром субботы его отложили до 22 часов.
В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланирован на ночь со 2-го на 3 октября.
Работы на набережной Фонтанки и на Рижском проспекте идут из-за одного нарушения. Сложностей ремонту в историческом центре добавили смежные коммуникации, объём немаленький.
«Проведён демонтаж и замена 20 метров повреждённого участка трубопровода. Для ликвидации последствий на адрес выверены дополнительные бригады и спецтехника», — уточняют в компании. В пресс-службе добавили, что попавшие в зону дома возможно обогреть по резервной схеме, контролировать своевременную замену теплоносителя в системах отопления необходимо УК.