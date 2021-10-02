Ремонт трубы, прохудившейся 29 сентября на набережной Фонтанки в Петербурге, затягивается. Вместе с ненадёжным участком пришлось менять 20 метров теплосети, отопление в штатный режим в субботу не переведут.



О продлении ремонта 2 октября сообщает администрация Адмиралтейского района. Работа кипит на Рижском проспекте, 16. В зоне с пониженными параметрами отопления — 11 зданий: на Гороховой, Казанской и Большой Морской.



Дефект выявили 29 сентября на проезжей части набережной реки Фонтанки, 144. Тогда список адресов с ограниченным теплоснабжением был обширнее: в нём указали почти полтора десятка улиц и переулков. Завершение работ, по данным администрации, планировалось на 30-е число. В комментариях на такую скорость не рассчитывали: «В аварийке сказали, тепла не будет минимум до 2 октября. Срочно вяжем носки».

