На автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) ликвидируют последствия ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 октября около 12:20 на 667-м километре трассы, в районе поворота на Красный Бор, «Фольксваген» совершил наезд на препятствие и опрокинулся на крышу. Никто не пострадал.
На кадрах очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что на место прибыл автокран.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Пробки на шоссе в районе ДТП нет. В целом загруженность дорог Петербурга сегодня обычная для субботы — днём 4 балла.