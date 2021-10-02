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«Фольксваген» на Московском шоссе перевернулся в одиночку

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На автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) ликвидируют последствия ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 октября около 12:20 на 667-м километре трассы, в районе поворота на Красный Бор, «Фольксваген» совершил наезд на препятствие и опрокинулся на крышу. Никто не пострадал.

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На кадрах очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что на место прибыл автокран.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Пробки на шоссе в районе ДТП нет. В целом загруженность дорог Петербурга сегодня обычная для субботы — днём 4 балла.

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