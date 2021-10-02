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Под стены Петропавловской крепости вернулся верный арлекин. Таких в Петербурге быть не должно

В центре Петербурга заметили каменушку

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Крайне редкая для нашего региона птица появилась в Кронверкском проливе у Петропавловской крепости. Это самец утки каменушки (другое название — арлекин). Ему так понравилось в Петербурге, что он возвращается сюда уже пятый год подряд и живет всю зиму, до весны.

Утку заметил петербургский зоолог, ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. «Это первый случай появления каменушки не только в нашем городе, но и на всем Северо-Западе России — за всю историю наблюдения за птицами! Ведь зимует каменушка в водах Атлантики. А гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке. По имеющимся научным данным, в Европу — в Польшу — каменушка залетала лишь однажды, 35 лет назад», — поясняет зоолог в своём канале 2 октября. Поэтому появление каменушки в Петербурге, по его словам, «вызывает недоумение учёных и является полной загадкой».

Сейчас самец пока в «летнем невзрачном наряде», но примерно через месяц он переоденется в зимнее и станет живым произведением искусства — настоящим арлекином. Зимует он обычно в районе Кронверкского и Благовещенского мостов. Он, судя по всему, дикий, на лапах у него никаких колец нет, отмечает Павел Глазков.

«Фонтанка» уже писала об этой каменушке. Два года назад орнитолог-любитель Вячеслав Заметня дал ей характеристику: характер у гостьи бойкий, и она с лёгкостью расталкивает более крупных местных уток в попытке урвать свой кусок булки.

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Комментарии (7)

Владислав М
Да всё правильно утка сделала. Лучше зимовать в культурной столице, чем в Сибири.
СпортивнаяДевушка
Как это здорово - такая красивая птица зимует в нашем прекрасном городе!
sergeyspb
Лучшая из новостей . Жизнеутверждающая и ни слова про деньги и клоунов из банков и органов управления. Браво!
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