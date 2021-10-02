Крайне редкая для нашего региона птица появилась в Кронверкском проливе у Петропавловской крепости. Это самец утки каменушки (другое название — арлекин). Ему так понравилось в Петербурге, что он возвращается сюда уже пятый год подряд и живет всю зиму, до весны.



Утку заметил петербургский зоолог, ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. «Это первый случай появления каменушки не только в нашем городе, но и на всем Северо-Западе России — за всю историю наблюдения за птицами! Ведь зимует каменушка в водах Атлантики. А гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке. По имеющимся научным данным, в Европу — в Польшу — каменушка залетала лишь однажды, 35 лет назад», — поясняет зоолог в своём канале 2 октября. Поэтому появление каменушки в Петербурге, по его словам, «вызывает недоумение учёных и является полной загадкой».

