В телеграм-канале Госавтоинспекции сообщается, что это 21-летний мужчина, хозяин «Ауди». Имени и других данных в ведомстве не называют, рассказывают только о нарушениях. За мужчиной числятся 696 штрафов за нарушения ПДД в 2020–2021 годах, из них 26 — неоплаченные.

На фотографиях машины в соцсетях на госномере видны цифры 98, указывающие на Петербург. В телеграм-каналах также есть информация, что погибший родом из Петербурга. «Фонтанка» нашла подпадающего под описание ГИБДД петербуржца. Это 21-летний предприниматель Роман. Ауди R8 — одна из четырёх зарегистрированных на него машин. Общее количество штрафов, которые наездил водитель за последние два года, близится к сотне.

