Московская ГИБДД установила личность водителя Audi R8, погибшего 2 октября в ночном ДТП на улице Нижние Мневники.
В телеграм-канале Госавтоинспекции сообщается, что это 21-летний мужчина, хозяин «Ауди». Имени и других данных в ведомстве не называют, рассказывают только о нарушениях. За мужчиной числятся 696 штрафов за нарушения ПДД в 2020–2021 годах, из них 26 — неоплаченные.
На фотографиях машины в соцсетях на госномере видны цифры 98, указывающие на Петербург. В телеграм-каналах также есть информация, что погибший родом из Петербурга. «Фонтанка» нашла подпадающего под описание ГИБДД петербуржца. Это 21-летний предприниматель Роман. Ауди R8 — одна из четырёх зарегистрированных на него машин. Общее количество штрафов, которые наездил водитель за последние два года, близится к сотне.
Минувшей ночью в 3:43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62 водитель автомобиля Audi R8, двигаясь по улице Нижние Мневники в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении Крылатской улицы, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение — бетонный отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения.