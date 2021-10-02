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У водителя, сгоревшего в Audi R8 в Москве, около 700 штрафов

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Московская ГИБДД установила личность водителя Audi R8, погибшего 2 октября в ночном ДТП на улице Нижние Мневники.

Фото: Кадр из видео Дептранса Москвы
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В телеграм-канале Госавтоинспекции сообщается, что это 21-летний мужчина, хозяин «Ауди». Имени и других данных в ведомстве не называют, рассказывают только о нарушениях. За мужчиной числятся 696 штрафов за нарушения ПДД в 2020–2021 годах, из них 26 — неоплаченные.

На фотографиях машины в соцсетях на госномере видны цифры 98, указывающие на Петербург. В телеграм-каналах также есть информация, что погибший родом из Петербурга. «Фонтанка» нашла подпадающего под описание ГИБДД петербуржца. Это 21-летний предприниматель Роман. Ауди R8 — одна из четырёх зарегистрированных на него машин. Общее количество штрафов, которые наездил водитель за последние два года, близится к сотне.

Минувшей ночью в 3:43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62 водитель автомобиля Audi R8, двигаясь по улице Нижние Мневники в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении Крылатской улицы, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение — бетонный отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения.

Фото: Кадр из видео Дептранса Москвы

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Комментарии (4)

roma.sh82
с адекватными законами и их соблюдением этот сгоревший упырь уже после седьмого полученного штрафа на троллейбусе бы по проездному ездил
Dmitriy9000
Госавтоинспекция соболезнует родным и близким погибшего. Они не понимают как такое могло произойти. Разделитель будет наказан.
hal9000
Гребанные московские мажоры...и машину папка купил и права купил и бошку купил..ну куда ему в 21 год 4 машины??..
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