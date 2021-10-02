ГЭТ: Попавший под трамвай мужчина на Малой Охте переходил пути на «красный»

Мужчина получил серьёзные травмы, переходя дорогу в Красносельском районе Петербурга. В зоне пешеходного перехода его сбил трамвай.



О случившемся 2 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По информации полицейского главка, авария произошла накануне около половины десятого вечера на Новочеркасском проспекте, 57/1. Мужчина угодил под трамвай, которым управлял 40-летний водитель, на регулируемом пешеходном переходе. Какой в этот момент был сигнал, в ведомстве не уточняют.



В Горэлектротрансе «Фонтанке» рассказали, что ДТП с пешеходом остановило трамвайное движение на 2 часа 15 минут. Мужчина, по данным ГЭТ, переходил пути на «красный».

