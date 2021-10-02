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ГЭТ: Попавший под трамвай мужчина на Малой Охте переходил пути на «красный»

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Мужчина получил серьёзные травмы, переходя дорогу в Красносельском районе Петербурга. В зоне пешеходного перехода его сбил трамвай.

О случившемся 2 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По информации полицейского главка, авария произошла накануне около половины десятого вечера на Новочеркасском проспекте, 57/1. Мужчина угодил под трамвай, которым управлял 40-летний водитель, на регулируемом пешеходном переходе. Какой в этот момент был сигнал, в ведомстве не уточняют.

В Горэлектротрансе «Фонтанке» рассказали, что ДТП с пешеходом остановило трамвайное движение на 2 часа 15 минут. Мужчина, по данным ГЭТ, переходил пути на «красный».

«В 21:26 на пересечении Новочеркасского проспекта и Рижской улицы трамвай 39-го маршрута сбил гражданина, который переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали. На месте работала следственная группа», — рассказали в пресс-службе.

Скорая увезла пешехода в больницу в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (4)

Brightness
Фонтанка, пора уже отдавать предпочтение уроженцам Ленинграда-Санкт-Петербурга при приеме на работу. Красногвардейский район - Новочеркасский пр.
RemyMartin
Трамвай следовало мгновенно остановить, ведь это же ПЕШЕХОД!!!
Правда, гражданин Редис здесь?
Maik5
Точно в Красносельском? :)
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