В Пензенской области продолжают устранять последствия ДТП, произошедшего 2 октября в 4:28 на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка в Лунинском районе. Там столкнулись КАМАЗ, перевозивший автокран, и поезд № 116 Адлер — Томск. Сошел с рельсов локомотив и три вагона, повреждены рельсы. Люди не пострадали. Возбуждено уголовное дело.



Поезд двигался со скоростью 80 км/ч. Машинист, увидев метров за 300 стоящий на переезде грузовик, применил экстренное торможение. Но предотвратить столкновение не удалось.

