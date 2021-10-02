В Пензенской области продолжают устранять последствия ДТП, произошедшего 2 октября в 4:28 на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка в Лунинском районе. Там столкнулись КАМАЗ, перевозивший автокран, и поезд
Поезд двигался со скоростью 80 км/ч. Машинист, увидев метров за 300 стоящий на переезде грузовик, применил экстренное торможение. Но предотвратить столкновение не удалось.
Как сообщается в телеграм-канале областной администрации, на место ДТП прибыл восстановительный поезд. Железнодорожники начали подготовительные работы по расчистке путей. Людей из поезда (это фирменный состав «Сура», в нём было 326 пассажиров) доставят в Пензу автобусами.
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ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры добавляет, что повреждены участок железнодорожного полотна длиной около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа. По данным РЖД, задерживаются четыре пассажирских поезда, отменена одна пригородная электричка.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова.