FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Вырванные из-под вагонов рельсы, смятый кран. Под Пензой поезд протаранил стоящий грузовик

В Пензенской области столкнулись поезд и грузовик

1
Печать

В Пензенской области продолжают устранять последствия ДТП, произошедшего 2 октября в 4:28 на 82-м километре перегона Лунино — Гальцовка в Лунинском районе. Там столкнулись КАМАЗ, перевозивший автокран, и поезд № 116 Адлер — Томск. Сошел с рельсов локомотив и три вагона, повреждены рельсы. Люди не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Поезд двигался со скоростью 80 км/ч. Машинист, увидев метров за 300 стоящий на переезде грузовик, применил экстренное торможение. Но предотвратить столкновение не удалось.

Фото: /t.me/penzregru
Фото: /t.me/penzregru
Фото: /t.me/penzregru
Фото: /t.me/penzregru
Фото: /t.me/penzregru
Фото: /t.me/penzregru
Фото: /t.me/penzregru
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщается в телеграм-канале областной администрации, на место ДТП прибыл восстановительный поезд. Железнодорожники начали подготовительные работы по расчистке путей. Людей из поезда (это фирменный состав «Сура», в нём было 326 пассажиров) доставят в Пензу автобусами.

/t.me/penzregru

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры добавляет, что повреждены участок железнодорожного полотна длиной около 100 м и пассажирская железнодорожная платформа. По данным РЖД, задерживаются четыре пассажирских поезда, отменена одна пригородная электричка.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрия Захарова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Donkey21150
Напрашивается такая картина: раздолбанная проезжая часть на переезде, трал с тяжёлым грузом, Камаз с убитым дизелем и трансмиссией. Тягач проехал рельсы, притормозил чтобы потихоньку перетащить трал через ухабы, заглох, и уже не смог завестись и уехать.
Была бы на переезде ровная дорога, или грузовик в нормальном состоянии, или трал, который не страшно лишний раз встряхнуть - все были бы целы и довольны. А теперь водиле Камаза придётся в одиночку отвечать за себя и за всех, кто имел отношение к техническому состоянию машины и дороги.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний