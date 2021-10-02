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В Петербурге резко подскочило число заболевших COVID-19 и умерших

Число новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки превысило 25 тысяч. В Санкт-Петербурге этот показатель приблизился вплотную к 2,5 тысячи человек.

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Как передаёт 2 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге 2 494 новых заболевших. Для сравнения, вчера сообщалось о 2 281 случае, до этого — о 2 077. Город остаётся на втором месте после Москвы (4 032).

Летальную статистику в Северной столице за сутки пополнили 59 человек. Вчера сообщалось о 55 новых смертях от COVID-19.

В целом по стране за сутки выявлено 25 219 новых случаев коронавируса в 85 регионах (вчера — 24 522), зафиксировано 886 летальных исходов (вчера — 887).

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Комментарии (17)

Савва Морозов
В Сан-Марино уже полноценно живут и готовы принимать туристов, за Спутником.
264527831
Люди активно прививаются, а заболеваемость растет и не снижается. Такое можно объяснить? Хотелось бы услышать голос неподкупленного специалиста.
lenaF
На сайте Оперштаба можно посмотреть график среднесуточной смертности от ковида в РФ по данным Оперштаба (цифры Росстата с начала пандемии выше показателей Оперштаба в 1.7 раза - те, у кого ковид является основной причиной смерти).

В сентябре (по данным на сайте Оперштаба) этот показатель впервые превысил уровень 800 чел в сутки (т.е. по данным Росстата — не менее 1.4 тыс). 1 октября этот показатель был уже на 10% выше (886 чел). По показателям смертности от ковида Россия прочно выходит на 1 место в мире.

По избыточной смертности РФ вышла на уровень 500 тыс чел в год (т.е. теряем по областному центру второй год подряд).
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