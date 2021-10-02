В Петербурге резко подскочило число заболевших COVID-19 и умерших

Как передаёт 2 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге 2 494 новых заболевших. Для сравнения, вчера сообщалось о 2 281 случае, до этого — о 2 077 . Город остаётся на втором месте после Москвы (4 032).



Летальную статистику в Северной столице за сутки пополнили 59 человек. Вчера сообщалось о 55 новых смертях от COVID-19.

