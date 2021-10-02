Как передаёт 2 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге
Летальную статистику в Северной столице за сутки пополнили 59 человек. Вчера сообщалось о 55 новых смертях от COVID-19.
В целом по стране за сутки выявлено
В Петербурге резко подскочило число заболевших COVID-19 и умерших
Число новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки превысило 25 тысяч. В Санкт-Петербурге этот показатель приблизился вплотную к 2,5 тысячи человек.
Как передаёт 2 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в Петербурге
Летальную статистику в Северной столице за сутки пополнили 59 человек. Вчера сообщалось о 55 новых смертях от COVID-19.
В целом по стране за сутки выявлено
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter