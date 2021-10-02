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В Мурманске медработник украл деньги с карты пациента, пока тот лежал в реанимации

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Работника одной из больниц Мурманска обвинили в краже денег с банковского счета 59-летнего пациента. Предположительно, злоумышленник совершил преступление, когда больной находился в реанимации.

Как сообщили 1 октября в СУ СК РФ по Мурманской области, в период с 4 по 9 августа личные вещи потерпевшего похитили из палаты. Кроме того, возможный преступник воспользовался мобильным банком и похитил с карты мужчины 81 тысячу рублей, а также попытался оформить кредит на сумму более 300 тысяч рублей.

Предполагаемый злоумышленник — 33-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по 158 статье УК РФ (кража с банковского счета) и избрали меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (1)

bluxer
Ну хоть не изнасиловал, пока тепленький. Уже хорошо :)
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