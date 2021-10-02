Белый дом назвал «ужасающим» количество умерших от COVID-19 в США

В США количество умерших от коронавируса приблизилось к 700 тысячам. Власти страны считают этот факт «ужасающим».
«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – заявила 1 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге (цитата по ТАСС).
Она отметила, что для президента Джо Байдена ситуация с COVID-19 является «главным приоритетом». Псаки добавила, что на данный момент как минимум одну дозу вакцины получили около 77-78% американцев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 43,5 млн случаев коронавируса. Скончались 699 тысяч человек. Страна занимает первое место по количеству инфицированных на планете.
Ранее сообщалось, что количество умерших от коронавируса в США превысило число погибших в результате эпидемии «испанского гриппа» в 1918–1919 годах, когда скончались примерно 675 тысяч человек.