Мама, мы нищие? Как объяснить ребенку, почему у вас мало денег, и не навредить — разбираемся с экспертами

Как разговаривать с детьми о деньгах, которых нет, мы спросили у экспертов Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Одни родители растят своих детей, приучая к разумному потреблению с раннего возраста, а другие задаривают подарками. В каждой семье свой бюджет, как и свои методы воспитания. Но вот парадокс: мы учим детей пользоваться вилкой и завязывать самостоятельно шнурки, но почему-то думаем, что в финансовых вопросах он разберется как-нибудь сам, потом. Ребенок попадает в социум, где видит у других детей более дорогие игрушки, гаджеты и задается вопросом: «А почему? Я хочу так же». Мы спросили родителей, как они объясняют детям, почему сейчас нет денег вот на это и на то, и попросили экспертов объяснить, как правильно вести разговор о деньгах с ребенком так, чтобы не травмировать его психику.



Александра, 30 лет, логист

Дочери 10 лет

— Я так и говорю: «Денег нет». Но я не скажу, что у нас какое-то неравенство есть в классе. В основном у всех одни и те же вещи, электроника, телефоны обычные, не айфоны, у кого-то вообще только часы, потому что родители не разрешают брать с собой в школу телефон или планшет. Вещи покупаем раз в сезон — она это уже знает. Если речь идет о дорогих вещах — говорю, что на Новый год, если в школе все будет хорошо. Поэтому как такового попрошайничества нет, все необходимое есть, даже сверх того, а если нужно что-то еще, а у меня сейчас денег нет — говорю, чтобы ждала до зарплаты. Пару раз объяснила, что зарплата такая-то, нужно купить еду, заплатить за квартиру, за телефоны, за бензин — для нее это удивительная информация была, конечно. Планирую перейти с ней на систему — 500 рублей в неделю, на конфеты или чипсы в столовой, в кино сходить с одноклассниками. Хочу завести ей карту «Тинькоф Джуниор». Я считаю, что ребенка нужно обеспечивать необходимым. Когда станет взрослее — давать карманные деньги в пределах возможностей своих, и пусть он уже сам копит на, то что ему надо. А касаемо травм — травма психическая у детей бывает от чрезмерности в чем-то, как в сторону, например, бесконтрольного потакательства всем желаниям, так и в сторону тотального ограничения.



Юлия, 40 лет, менеджер по снабжению

Дочери 17 лет, сыну 5 лет — В вопросах о деньгах я стараюсь показывать детям собственный пример, учу расставлять приоритеты. Себе я покупаю тоже далеко не все, что хочу, так как есть много других, более нужных трат, и, к примеру, 18 кукол «Монстр Хай», которые теперь стоят на полке у дочери просто так, стоят так же, как новый компьютер — подумай, что тебе хотелось бы больше. Мария, 29 лет, домохозяйка

Дочь 4 года — Я ни в чем не отказываю своей дочери, все, что она хочет, мы с мужем ей покупаем. Бывает, она даже не просит, но я все равно что-то куплю ей, она приходит из сада — я дарю ей подарок, у нас такая традиция: пропись, тетрадка, мозаика, конфета. Есть лимит: дорогая игрушка — свыше 1 000 рублей и дешевая игрушка — до 500 рублей. Мы приходим в магазин, и я говорю ей, что можешь выбрать любую за 500 рублей. Если она хочет ту, что дороже, договариваемся — подарим на день рождения или на Новый год жди от Деда Мороза. Бывают ситуации, когда она просит очень дорогую игрушку, например домик за 12 000 рублей, — ищем компромисс: или также договариваемся, что подарим на большой праздник, или копим вместе, она тоже копит из тех денег, что ей дарят. Я понимаю, что делаю неправильно, и когда-нибудь мне это аукнется. Полагаю, что поступаю так из-за того, что мое детство пришлось на 90-е, родителям денег не хватало, мы делили со старшей сестрой игрушки на двоих. Муж из деревни, у него тоже не было изобилия в игрушках, от того и балуем дочь.

Ольга, 34 года, менеджер сетевой компании

Дочь 8 лет — Я пробую по-разному объяснять дочке, на что мы тратим деньги. Если она просит что-то, и я понимаю, что это незапланированная трата, на которую сейчас нет средств, я ей говорю: мы пошли с тобой в магазин, нам нужно купить продукты — это необходимость. Я не брала с собой денег на эту игрушку, но я понимаю, как она тебе нужна, в следующий раз мы придем сюда и купим ее. Обычно к следующему разу она уже забывает о ней. Бывает, я спрашиваю ее — а действительно ли эта игрушка так тебе нужна? На эти деньги мы можем купить тебе платье или другую игрушку. Она сама делает выбор. А бывает, я просто говорю ей, что у мамы нет денег, хотя понимаю, что это не самое лучшее объяснение для ребенка.

Эксперты говорят, что важно быть честными со своими детьми Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Что думают эксперты

По мнению психолога Светланы Цветковой, никто не застрахован от финансовых сложностей. Здесь ребенку важно объяснить, что его в чем-то обделяют не по причине того, что его больше не любят, а по другой.

— Ребенок до 6 лет не понимает причинно-следственной связи: товар за деньги для него просто есть товар, который он хочет. На доступном языке следует объяснить, что сейчас деньги нужны на что-то важное, не отнекиваясь. Детям постарше нужно объяснить, что есть работа и вот такая зарплата, что есть обстоятельства, из-за которых сейчас они не могут купить что-то сверх необходимого. Ребенку, вне зависимости от того, есть в семье деньги или нет, важно, чтобы родители его любили и участвовали в его жизни, проводили с ним время. Деньги — это второстепенное, — объясняет психолог.



Кроме того, Светлана Цветкова отмечает, важно, чтобы у ребенка не сформировалось негативное отношение к деньгам, родителям и самому себе, так как деньги могут влиять на самооценку и отношение к миру.

— Родителям не стоит ругаться из-за денег в присутствии ребенка, говорить такие фразы, как «Ты мало зарабатываешь» или «Ты много тратишь». У ребенка может сформироваться убеждение, что деньги — это зло, они приносят проблемы в жизнь. Важно, чтобы дети не слышали негативного отношения к богатым, состоятельным людям, иначе у него может сформироваться убеждение, что все богатые — плохие. Также не следует сравнивать с людьми с социальным уровнем ниже их семьи, чтобы не сформировалось чувство превосходства. Аккуратнее с фразами, которые переходят в установки: деньги достаются тяжело, легких денег не бывает, денег всегда не хватает, довольствуйся тем, что есть. Это может перерасти в комплекс неполноценности или в будущем человек будет компенсировать нехватку финансов шопоголизмом или перееданием, — объясняет специалист.



В случае с подростками нужно учитывать факт того, что они уязвимы, все оценивают, смотрят, какие вещи есть у сверстников, которые им тоже хочется. Светлана Цветкова говорит, что если неправильно подать информацию, подростки могут начать воровать, оттого что им не хватает денег, или неуважительно относиться к родителям, считать их неудачниками в сравнении с состоятельными родителями друзей.

— Подростку важно давать перспективу на то, что все наладится, со временем материальное положение улучшится. Самим родителям не следует настраивать себя пессимистично — их отчаяние легко считается ребенком. Важно обговорить семейный бюджет, объяснить, кто сколько зарабатывает, куда тратятся эти деньги, чтобы дети принимали участие в совместных покупках. Сейчас не можем купить, но купим позже или ищем бюджетный вариант, — говорит психолог.

Психолог Анна Бабич считает, что детям деньги не нужны. Если в семье благополучный фон и родители представляют собой функциональную пару, то ребенку количество денег неважно, он об этом не думает. Родителям не стоит транслировать установку «У нас нет денег», так как она ущербна.

— В психологии есть понятия субъекта и объекта. Субъект, автор — это тот, кто производит действие: «Я зарабатываю деньги», «Я зарабатываю недостаточно», «Я зарабатываю так, что мне не хватает». Есть позиция объекта: «У меня нет денег», то есть деньги становятся чем-то, что принимает решение — быть им у меня или нет, условно — деньги становятся надо мной главными, а я, как мешок картошки, сижу без копейки. Родителям нужно работать со своим мышлением и не говорить детям, что денег в семье нет, это звучит как финальная точка, позиция беспомощности. Формулировка: «Я зарабатываю недостаточно, чтобы реализовывать наши желания» — это уже лучше, потому что человек берет на себя ответственность за зарабатывание денег. Но это полувариант. Я за то, чтобы говорить ребенку правду в правильной формулировке: «У меня есть вот столько-то. У меня нет 100 000 рублей, но есть 50 000 рублей, на них мы можем рассчитывать, распределяя свои нужды», — объясняет Анна Бабич. По мнению эксперта, чтобы родителям не травмировать психику ребенка, для начала им самим нужно разобраться со своим мышлением, так как дети считывают отношение мамы и папы к деньгам. — Если родитель ощущает себя нищим, в постоянном дефиците, то и ребенок будет ощущать то же самое: «Мне небезопасно, мне не хватает». Если родитель считает, что у него все в порядке — к примеру, да у нас нет 50 тысяч рублей, но есть 30 тысяч, но главное, что все живы и здоровы, давай подумаем, как заработать больше, то и ребенку будет комфортно. Вопрос денег вторичен, первично то, как родители выстраивают отношения между собой и свое отношение к деньгам, — объясняет психолог. Анна Бабич говорит, что человек получает столько денег, сколько ресурсов вкладывает во внешний мир, сколько отдал, столько и получил. Исходя из этого, количество денег — вопрос выбора. — Если ребенок спрашивает, почему у мамы его одноклассника денег больше, следует ответить: «Я выбираю работать вот так, на такой работе, по столько часов, чтобы по вечерам быть с тобой дома. Этих денег нам достаточно, но если нужно будет больше — заработаем больше». Взрослому нужно принимать ответственность — я зарабатываю столько, сколько прикладываю сил. Бюджетные сферы — учителя или врачи — это тоже вопрос выбора. Я сам выбрал такие условия по оплате моего труда, с точки зрения моих ценностей, мне важно работать здесь. На вопрос ребенка: «Мама, мы что, бедные?», следует объяснять, что бедность — это понятие относительное, как хороший или плохой. То, что у нас меньше денег, не делает нас хуже, мы — люди, и наша ценность равна, она не определяется количеством денег, которые у нас есть, — считает эксперт.