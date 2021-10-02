Мама, мы нищие? Как объяснить ребенку, почему у вас мало денег, и не навредить — разбираемся с экспертами

Одни родители растят своих детей, приучая к разумному потреблению с раннего возраста, а другие задаривают подарками. В каждой семье свой бюджет, как и свои методы воспитания. Но вот парадокс: мы учим детей пользоваться вилкой и завязывать самостоятельно шнурки, но почему-то думаем, что в финансовых вопросах он разберется как-нибудь сам, потом. Ребенок попадает в социум, где видит у других детей более дорогие игрушки, гаджеты и задается вопросом: «А почему? Я хочу так же». Мы спросили родителей, как они объясняют детям, почему сейчас нет денег вот на это и на то, и попросили экспертов объяснить, как правильно вести разговор о деньгах с ребенком так, чтобы не травмировать его психику.
Александра, 30 лет, логист
Дочери 10 лет
— Я так и говорю: «Денег нет». Но я не скажу, что у нас какое-то неравенство есть в классе. В основном у всех одни и те же вещи, электроника, телефоны обычные, не айфоны, у кого-то вообще только часы, потому что родители не разрешают брать с собой в школу телефон или планшет. Вещи покупаем раз в сезон — она это уже знает. Если речь идет о дорогих вещах — говорю, что на Новый год, если в школе все будет хорошо. Поэтому как такового попрошайничества нет, все необходимое есть, даже сверх того, а если нужно что-то еще, а у меня сейчас денег нет — говорю, чтобы ждала до зарплаты. Пару раз объяснила, что зарплата такая-то, нужно купить еду, заплатить за квартиру, за телефоны, за бензин — для нее это удивительная информация была, конечно.
Планирую перейти с ней на систему — 500 рублей в неделю, на конфеты или чипсы в столовой, в кино сходить с одноклассниками. Хочу завести ей карту «Тинькоф Джуниор». Я считаю, что ребенка нужно обеспечивать необходимым. Когда станет взрослее — давать карманные деньги в пределах возможностей своих, и пусть он уже сам копит на, то что ему надо. А касаемо травм — травма психическая у детей бывает от чрезмерности в чем-то, как в сторону, например, бесконтрольного потакательства всем желаниям, так и в сторону тотального ограничения.
Юлия, 40 лет, менеджер по снабжению
Дочери 17 лет, сыну 5 лет
— В вопросах о деньгах я стараюсь показывать детям собственный пример, учу расставлять приоритеты. Себе я покупаю тоже далеко не все, что хочу, так как есть много других, более нужных трат, и, к примеру, 18 кукол «Монстр Хай», которые теперь стоят на полке у дочери просто так, стоят так же, как новый компьютер — подумай, что тебе хотелось бы больше.
Мария, 29 лет, домохозяйка
Дочь 4 года
— Я ни в чем не отказываю своей дочери, все, что она хочет, мы с мужем ей покупаем. Бывает, она даже не просит, но я все равно что-то куплю ей, она приходит из сада — я дарю ей подарок, у нас такая традиция: пропись, тетрадка, мозаика, конфета. Есть лимит: дорогая игрушка — свыше
Ольга, 34 года, менеджер сетевой компании
Дочь 8 лет
— Я пробую по-разному объяснять дочке, на что мы тратим деньги. Если она просит что-то, и я понимаю, что это незапланированная трата, на которую сейчас нет средств, я ей говорю: мы пошли с тобой в магазин, нам нужно купить продукты — это необходимость. Я не брала с собой денег на эту игрушку, но я понимаю, как она тебе нужна, в следующий раз мы придем сюда и купим ее. Обычно к следующему разу она уже забывает о ней. Бывает, я спрашиваю ее — а действительно ли эта игрушка так тебе нужна? На эти деньги мы можем купить тебе платье или другую игрушку. Она сама делает выбор. А бывает, я просто говорю ей, что у мамы нет денег, хотя понимаю, что это не самое лучшее объяснение для ребенка.
Что думают эксперты
По мнению психолога Светланы Цветковой, никто не застрахован от финансовых сложностей. Здесь ребенку важно объяснить, что его в чем-то обделяют не по причине того, что его больше не любят, а по другой.
— Ребенок до 6 лет не понимает причинно-следственной связи: товар за деньги для него просто есть товар, который он хочет. На доступном языке следует объяснить, что сейчас деньги нужны на что-то важное, не отнекиваясь. Детям постарше нужно объяснить, что есть работа и вот такая зарплата, что есть обстоятельства, из-за которых сейчас они не могут купить что-то сверх необходимого. Ребенку, вне зависимости от того, есть в семье деньги или нет, важно, чтобы родители его любили и участвовали в его жизни, проводили с ним время. Деньги — это второстепенное, — объясняет психолог.
Кроме того, Светлана Цветкова отмечает, важно, чтобы у ребенка не сформировалось негативное отношение к деньгам, родителям и самому себе, так как деньги могут влиять на самооценку и отношение к миру.
— Родителям не стоит ругаться из-за денег в присутствии ребенка, говорить такие фразы, как «Ты мало зарабатываешь» или «Ты много тратишь». У ребенка может сформироваться убеждение, что деньги — это зло, они приносят проблемы в жизнь. Важно, чтобы дети не слышали негативного отношения к богатым, состоятельным людям, иначе у него может сформироваться убеждение, что все богатые — плохие. Также не следует сравнивать с людьми с социальным уровнем ниже их семьи, чтобы не сформировалось чувство превосходства. Аккуратнее с фразами, которые переходят в установки: деньги достаются тяжело, легких денег не бывает, денег всегда не хватает, довольствуйся тем, что есть. Это может перерасти в комплекс неполноценности или в будущем человек будет компенсировать нехватку финансов шопоголизмом или перееданием, — объясняет специалист.
В случае с подростками нужно учитывать факт того, что они уязвимы, все оценивают, смотрят, какие вещи есть у сверстников, которые им тоже хочется. Светлана Цветкова говорит, что если неправильно подать информацию, подростки могут начать воровать, оттого что им не хватает денег, или неуважительно относиться к родителям, считать их неудачниками в сравнении с состоятельными родителями друзей.
— Подростку важно давать перспективу на то, что все наладится, со временем материальное положение улучшится. Самим родителям не следует настраивать себя пессимистично — их отчаяние легко считается ребенком. Важно обговорить семейный бюджет, объяснить, кто сколько зарабатывает, куда тратятся эти деньги, чтобы дети принимали участие в совместных покупках. Сейчас не можем купить, но купим позже или ищем бюджетный вариант, — говорит психолог.
Психолог Анна Бабич считает, что детям деньги не нужны. Если в семье благополучный фон и родители представляют собой функциональную пару, то ребенку количество денег неважно, он об этом не думает. Родителям не стоит транслировать установку «У нас нет денег», так как она ущербна.
— В психологии есть понятия субъекта и объекта. Субъект, автор — это тот, кто производит действие: «Я зарабатываю деньги», «Я зарабатываю недостаточно», «Я зарабатываю так, что мне не хватает». Есть позиция объекта: «У меня нет денег», то есть деньги становятся чем-то, что принимает решение — быть им у меня или нет, условно — деньги становятся надо мной главными, а я, как мешок картошки, сижу без копейки. Родителям нужно работать со своим мышлением и не говорить детям, что денег в семье нет, это звучит как финальная точка, позиция беспомощности. Формулировка: «Я зарабатываю недостаточно, чтобы реализовывать наши желания» — это уже лучше, потому что человек берет на себя ответственность за зарабатывание денег. Но это полувариант. Я за то, чтобы говорить ребенку правду в правильной формулировке: «У меня есть вот столько-то. У меня нет
По мнению эксперта, чтобы родителям не травмировать психику ребенка, для начала им самим нужно разобраться со своим мышлением, так как дети считывают отношение мамы и папы к деньгам.
— Если родитель ощущает себя нищим, в постоянном дефиците, то и ребенок будет ощущать то же самое: «Мне небезопасно, мне не хватает». Если родитель считает, что у него все в порядке — к примеру, да у нас нет 50 тысяч рублей, но есть 30 тысяч, но главное, что все живы и здоровы, давай подумаем, как заработать больше, то и ребенку будет комфортно. Вопрос денег вторичен, первично то, как родители выстраивают отношения между собой и свое отношение к деньгам, — объясняет психолог.
Анна Бабич говорит, что человек получает столько денег, сколько ресурсов вкладывает во внешний мир, сколько отдал, столько и получил. Исходя из этого, количество денег — вопрос выбора.
— Если ребенок спрашивает, почему у мамы его одноклассника денег больше, следует ответить: «Я выбираю работать вот так, на такой работе, по столько часов, чтобы по вечерам быть с тобой дома. Этих денег нам достаточно, но если нужно будет больше — заработаем больше». Взрослому нужно принимать ответственность — я зарабатываю столько, сколько прикладываю сил. Бюджетные сферы — учителя или врачи — это тоже вопрос выбора. Я сам выбрал такие условия по оплате моего труда, с точки зрения моих ценностей, мне важно работать здесь. На вопрос ребенка: «Мама, мы что, бедные?», следует объяснять, что бедность — это понятие относительное, как хороший или плохой. То, что у нас меньше денег, не делает нас хуже, мы — люди, и наша ценность равна, она не определяется количеством денег, которые у нас есть, — считает эксперт.