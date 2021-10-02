Фото: Юрий Петров / vk.com Поделиться Поделиться







В июне Министерство спорта зарегистрировало танцы на пилоне в качестве нового вида спорта. Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики шла к этому долгие четыре года. Вице-президент организации и руководитель созданной на днях Федерации пилонного спорта в Петербурге Яна Бесецкая призналась, что самым сложным было ответить министерской комиссии на простой вопрос: «Почему это спорт?» «Фонтанка» искала ответ на этот вопрос вместе с ней.



Youtube.com / International Pole Sports Federation IPSF

— Что теперь изменится для российских и петербургских мастеров пилона?



— Это помощь спортсменам. Если раньше все было исключительно за свой счет, то сейчас есть надежда на то, что команда может быть элементарно экипирована в костюмы сборной Российской Федерации. Это оказывает весомую моральную и эмоциональную поддержку. Большая честь быть спортсменом в плане выступления от своей страны.

В дальнейшем мы займемся обучением судей, работой с ними, аккредитацией, разработкой методических пособий по развитию направления. Сейчас мы работаем с Международной федерацией пилонного спорта, к которой мы принадлежим, но у нас разработаны свои правила, которые подходят для России. Нашим спортсменам будет комфортно, потому что это разработано с учетом особенностей, климатических, физических, с нашей техникой безопасности в первую очередь, потому что везде разные крепления, здания, пилоны. Очень много таких тонкостей, которые играют большую роль.

— Прообраз правил уже разработан. Это международный опыт или вы с нуля придумываете?

— Тут сложно сказать слово «придумываете», наверное, правильно — «разрабатываете». Например, 2+2 понятно, что это во всем мире 4. Мы не можем убрать какие-то элементы, которые связаны с физкультурой и физическими данными человека. Взять тот же шпагат, испокон веков есть определенные правила выполнения шпагата — это градус, носки, подъем стоп. Основа — физкультура и гимнастика. Она перерабатывается уже на снаряд, то есть на пилон. Отсюда мы вышли на определенные правила, с которыми гордо шли в международную федерацию и Министерство спорта.



— Теперь, наверное, будет легче проводить соревнования и какие-то слеты?

— Да, однозначно. У спортсменов сейчас появилась очень большая мотивация.

Мы теперь можем обращаться, чтобы признанный вид спорта включали и не забывали в календарных спортивных планах. Те же сборы для спортсменов и соревнования — все приобретает более высокий уровень.

С учетом последних указаний Владимира Владимировича [Путина] на тему того, что к 2030 году у нас должен быть определенный процент ( 70 %, указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») людей, занимающихся спортом. Мы тоже хотим влиться в эту структуру до 2030 года и доказать, что пилонный спорт — это такой же спорт, даже, наверное, один из самых сложных.



Автор: ютуб-канал Pole Sports Russia

— Сборная сейчас тоже в процессе формирования?

— Нет, у нас есть своя сборная. С 21 по 24 октября пройдет чемпионат мира. Он, естественно, проходит в формате онлайн, потому что ковид и ограничительные меры никто не отменял. Несмотря на такие сложности как пандемия, как запись видео — там есть определенные требования, очень много тонкостей, у нас в этом году 36 спортсменов вошли в сборную России на национальном чемпионате и они будут представлять страну на чемпионате мира.



— Много ли там петербуржцев?

— Восемь человек.

— Среди участников сборной есть мужчины?

— Да, есть один мужчина. Но он из Екатеринбурга. Сейчас в Российской Федерации, в нашей федерации и на международной арене соотношение женщин и мужчин где-то 70 на 30. Доля мужчин по России — это 10–15 % , хотя только года два назад это были исключительно девушки в возрасте 20–35 лет.

Мужчины у нас занимаются, потому что, во-первых, это некий спортивный интерес. Это несколько сложнее, чем брусья, прыжки и просто гимнастика. Плюс это хорошая физическая подготовка и интерес есть в современном мире к тому, что мужчины тоже могут на пилоне работать.

Мало того, у нас занимаются дети с 6 лет. Уровень российских детей в мире очень высокий. У нас очень способные спортсмены в плане детского пилона.



Автор: ютуб-канал Pole Sports Russia

— Наверняка есть люди, которые до сих пор говорят: «Да никакой это не спорт», считают, что это непотребство. Что бы вы им ответили?

—Такие есть. К сожалению, они не углубляются дальше поверхности. Если мы историческую справку пилонного спорта возьмем — это далеко не то, о чем рассуждают люди. Это цирк, Китай, многие века до нашей эры. Это снаряды, столбы. Помните, в России раньше была такая зимняя забава, забраться на столб без рук? Это идет отсюда.



Есть большая часть людей, которые думают, что это не спорт, а ответвление — не люблю, но придется назвать это слово — стриптиза, они ошибаются. Первостепенная цель федерации — это популяризация пилонного спорта, формирование общественного мнения. У людей оно потихоньку, медленно, но верно меняется. Знаете когда? Когда на чемпионатах, форумах, спортивных выставках стоит пилон, люди подходят, берут его двумя руками и пытаются поднять свой корпус. У 90 % человек это не получается вообще. Тогда они начинают понимать, что это действительно сложно. А у нас спортсмены выполняют сложнейшие сложнокоординированные движения на снаряде.

— Насколько корректно называть пилон шестом?

— Некорректно. Это устаревшее название. Оно уже практически не используется.

— Насколько больше стало пилонных студий и школ в России и в Петербурге?

— В России у нас в среднем 8–10 тысяч занимающихся. По школам не скажу, потому что их множество. В Петербурге у нас пилонных школ, студий, академий, центров спорта около 80 штук.



— За год или за последние пять лет насколько больше стало?

— Мы провели первый национальный чемпионат в Петербурге в 2017 году. Спортсменов-петербуржцев было человек 15. В 2019 году, когда у нас был чемпионат в Гатчине, там было 40 спортсменов из Петербурга. Количество школ за последние пять лет на 30 % увеличилось.

Положительная динамика есть, в Петербурге в том числе. Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток — там очень сильные спортсмены всегда. Еще в Москве, Ленинградской области.

— Как давно появились детские школы?

— Последние года три. При каждой школе, студии, где есть взрослая группа, есть обязательно детская. По всем правилам [детей отдают] с шестилетнего возраста. Это физическое здоровье, гимнастика, растяжка, осанка.

Ни в коем случае нет такого, что девочка или мальчик пришли и сразу идут к пилону. Нет. У нас есть категория «малыши» с 6 до 10 лет. Это те 4 года, когда ребенок формируется физически. После, к 10 годам, они идут к сложным трюкам.

У нас в национальном чемпионате принимал участие молодой человек 14 лет. Он уже заинтересован пилонным спортом. По баллам, по всем обязательным элементам, по характеристикам он уже прошел квалификацию на чемпионат мира.



Автор: ютуб-канал Pole Sports Russia

— Какие группы мышц развивает пилонный спорт? Кому он полезен?

— Он полезен абсолютно всем с 6 до 80 лет и старше. Развиваются и работают в пилонном спорте все группы мышц: задние — дельта, передние — корпус, плечевые суставы колоссально работают, потому что нужна определенная сила для подъема корпуса. Тазобедренные суставы работают, потому что спортсмены делают растяжку, шпагаты, прыжки. Икроножные мышцы задействованы, все связано.

Все спортсмены в очень хорошей форме. Есть категория «сеньоры» — это женщины в возрасте 40+. Есть номинация спортивный пилон и артистически пилон. Спортивный — это обязательные сложнейшие элементы. Артистический пилон не содержит обязательных элементов, спортсмен может добавить танцевальные, акробатические элементы, реквизит, шляпы, перья. Однако есть строгие ограничения на костюмы. Все они согласовываются с федерацией.

— Какие самые частые травмы можно получить?

— Может, я громко скажу, но на наших чемпионатах за пять лет не было ни одного падения, ни каких-либо травм. Высота достаточно адекватная. Даже если у спортсмена вспотеют руки и он скользит, высота — три метра. Если он начинает падать, когда делает какой-то элемент на руках, он захватывается ногами, и наоборот. Свалиться со снаряда — это надо еще постараться. Самые распространенные травмы — визуальные — синяки.

Единственное, на этом чемпионате спортсменка предоставила справку от врача, что у нее мозоли на ладонях. Чтобы безболезненно выполнять программу, она забинтовала руки тейпом. Справку принесла, чтобы у судей не возник вопрос, почему у нее руки в бинтах.

Доля получения серьезных травм, наверное, это 1 % из 100, а то и 0,5 % . У нас за пять лет ни разу не было серьезных травм. Мы знаем практически всех наших спортсменов в лицо. Нам никто не предоставлял справки о получении травм на пилоне — сотрясений мозга, вывихов и еще чего-то.

— Насколько быстро можно освоить пилон с нуля?

— Тренировки по три раза в неделю в течение полугода — и они выступают у нас в категории «любители». При хорошем тренере, при желании.

— Нужна ли на старте хорошая растяжка?

— Все индивидуально, как и в любом спорте. Растяжка в пилоне нужна, без нее спортсмен не сможет выполнить какие-то элементы. Но в пилонный спорт приходят люди и абсолютно без физической подготовки. Есть у нас пара спортсменов, которые приехали первый раз к нам в 2017 году в категории «любителей». Сейчас они выступают в категории «элит». Сейчас они два-три раза становятся чемпионами России и едут на мир, хотя изначально просто пришли, потому что им стало интересно. Профессионалом можно стать через год-полтора.

Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

