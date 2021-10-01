Акция «Приведи друга». Швейцарцам хотят платить по 50 франков за каждого близкого, которого они убедят привиться

В Швейцарии решили изменить подход к агитации граждан сделать прививку от COVID-19. Теперь за это будут вознаграждать материально. Об этом 1 октября заявил глава МВД страны Ален Берсе.



По его словам, уровень вакцинации в Швейцарии все еще низкий. Сейчас прививки в стране сделали около 57% населения. Предполагается, что среди лиц старше 65 лет вакцинированы должны быть 90–95%, а среди граждан в возрасте от 18 до 65 лет — около 80%, только тогда власти смогут снять ограничения.



«Тот, кто убедит близкого человека сделать прививку, должен быть вознагражден ваучером на 50 франков [около 3900 рублей]», — цитирует министра издание Le Matin.

