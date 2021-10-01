Петербург примет матч-открытие волейбольного чемпионата мира

Определилось расписание мужского чемпионата мира по волейболу, который пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах.



Отечественная команда на первом групповом этапе сыграет с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико. Петербург 26 августа примет матч-открытие с Тунисом. Оставшиеся встречи первого группового этапа пройдут в Москве.



Игры первого группового этапа также примут Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск и Красноярск. Игры второго группового этапа пройдут в Казани, Калининграде, Ярославле и Санкт-Петербурге.

