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Петербург примет матч-открытие волейбольного чемпионата мира

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Определилось расписание мужского чемпионата мира по волейболу, который пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах.

Отечественная команда на первом групповом этапе сыграет с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико. Петербург 26 августа примет матч-открытие с Тунисом. Оставшиеся встречи первого группового этапа пройдут в Москве.

Игры первого группового этапа также примут Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск и Красноярск. Игры второго группового этапа пройдут в Казани, Калининграде, Ярославле и Санкт-Петербурге.

Если Россия выйдет во второй круг, то будет играть в Санкт-Петербурге, а сборная Польши — в Калининграде. «Финал шести» и медальные матчи примет Москва.

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