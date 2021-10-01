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БК «Зенит» играл небрежно, но победил в стартовом матче Евролиги

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Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа. Встреча проходила в Казани 1 октября.

Петербуржцы выиграли со счётом 70:69 (18:22, 15:11, 18:16, 19:20).

«Мы знали, что они будут играть энергично. Это их первый матч в Евролиге спустя долгое время, так что мы знали, что они выйдут на паркет с желанием задать высокий ритм этой игре. Хорошо, что мы в итоге взяли победу, хоть и нашу игру нельзя назвать идеальной. Каждая игра на выезде в Евролиге — ключевая. Мы играли действительно очень небрежно, так что нам предстоит улучшить ещё многие аспекты», — заявил после игры журналистам защитник «Зенита» Билли Барон.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. В составе казанцев 18 очков на свой счёт записал Айзея Канаан.

Следующий матч БК «Зенит» проведёт в Петербурге 4 октября в рамках Единой лиги ВТБ против «Астаны».

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