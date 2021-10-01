FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Росфото объяснили, почему отменили выставку об ингерманландцах

5
Печать

В Росфото отказались от проведения выставки «Ингерманландцы — забытые финны», открыть которую планировалось 1 октября. Об этом рассказало финское издание Helsingin Sanomat. В СМИ говорится, что выставка была отменена «в последнюю минуту» и сделан вывод, что в России до сих пор нельзя говорить о том, что стало с людьми, о которых планировалось рассказать.

«Экспозиция рассказывает о сталинских этнических чистках ингерманландских финнов в СССР: депортациях, пытках и лагерях», — пишет издание. Отец и дочь Сантери и Леа Пакканен, чьи фотографии и видео должны были быть представлены на выставке, — сделали их в 2017–2019 годах — в том числе в Якутии, где жили члены этой семьи в депортации.

В Росфото, однако, внезапность запрета, как и влияние извне на принятие решения, отрицают.

«Изначально у нас была договоренность о выставке исторического плана. Мы хотели показать историю взаимоотношений между ингерманландцами и Россией, но когда мы увидели тексты, которые нам предложила финская сторона, и которые, в частности, изобиловали конкретными фактологическими ошибками, мы предложили коллегам альтернативный вариант корректирования. Но, к сожалению, не смогли прийти к компромиссу и были вынуждены отменить эту выставку. Потому что в таком виде она, конечно же, была недопустима, она просто искажала истину», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Росфото.

В учреждении культуры пояснили, что тексты, о которых идет речь, были подготовлены авторами выставки, которая является передвижной: ранее она была показана в Хельсинки. Решение об отмене было принято примерно за месяц до вернисажа.

«У нас не было задачи принизить финскую сторону, наоборот, мы хотели найти взаимоприемлемое решение, потому что до сих пор у нас была масса проектов и с финском консульством, и с Институтом Финляндии — мы делали выставочный проект до этого, и все было прекрасно», — подчеркнули в Росфото, уточнив, что в организации нынешней выставки петербургское учреждение культуры с официальными представительствами Финляндии не сотрудничало, взаимодействуя напрямую с авторами проекта.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266305440
Отсюда и соответствующее мнение о русских у других народов
мухомор
Уж кто-кто, а финны знают толк в лагерях, пытках и уморении голодом.
266081655
Куда ни ткни в российскую историю - отовсюду вылезают пытки, расстрелы и ГУЛАГ....
Наши вековечные скрепы.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний