В Росфото объяснили, почему отменили выставку об ингерманландцах

«Экспозиция рассказывает о сталинских этнических чистках ингерманландских финнов в СССР: депортациях, пытках и лагерях», — пишет издание. Отец и дочь Сантери и Леа Пакканен, чьи фотографии и видео должны были быть представлены на выставке, — сделали их в 2017–2019 годах — в том числе в Якутии, где жили члены этой семьи в депортации.

В Росфото отказались от проведения выставки «Ингерманландцы — забытые финны», открыть которую планировалось 1 октября. Об этом рассказало финское издание Helsingin Sanomat . В СМИ говорится, что выставка была отменена «в последнюю минуту» и сделан вывод, что в России до сих пор нельзя говорить о том, что стало с людьми, о которых планировалось рассказать.

В Росфото, однако, внезапность запрета, как и влияние извне на принятие решения, отрицают.



«Изначально у нас была договоренность о выставке исторического плана. Мы хотели показать историю взаимоотношений между ингерманландцами и Россией, но когда мы увидели тексты, которые нам предложила финская сторона, и которые, в частности, изобиловали конкретными фактологическими ошибками, мы предложили коллегам альтернативный вариант корректирования. Но, к сожалению, не смогли прийти к компромиссу и были вынуждены отменить эту выставку. Потому что в таком виде она, конечно же, была недопустима, она просто искажала истину», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Росфото.



В учреждении культуры пояснили, что тексты, о которых идет речь, были подготовлены авторами выставки, которая является передвижной: ранее она была показана в Хельсинки. Решение об отмене было принято примерно за месяц до вернисажа.



«У нас не было задачи принизить финскую сторону, наоборот, мы хотели найти взаимоприемлемое решение, потому что до сих пор у нас была масса проектов и с финском консульством, и с Институтом Финляндии — мы делали выставочный проект до этого, и все было прекрасно», — подчеркнули в Росфото, уточнив, что в организации нынешней выставки петербургское учреждение культуры с официальными представительствами Финляндии не сотрудничало, взаимодействуя напрямую с авторами проекта.

