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Родители обучающихся очно студентов могут получать повышенную пенсию. Даже если дети учатся за рубежом

Повышенную пенсию пообещали родителям студентов-очников

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Пенсионеры в России имеют право на повышенные денежные выплаты в том случае, если их дети обучаются очно по основным образовательным программам. Данная возможность предоставляется в том числе и тем родителям, чьи дочери и сыновья получают образование за рубежом. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области 1 октября.

Отмечается, что родителям детей, не достигших совершеннолетия, фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается вне зависимости от факта обучения и нахождения на иждивении. После того, как ребенку исполнится 18 лет, для получения дополнительной финансовой помощи необходимо подтвердить факт обучения и нахождения сына или дочери на содержании. «Если он осуществляет трудовую деятельность и имеет самостоятельный доход, то иждивенцем не считается», — добавили в ПФР.

Повышенную пенсию также могут получать люди, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники. Сумма равна одной трети размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого такого человека, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

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Комментарии (8)

houspi
Это, типа, завуалированный призыв чтобы в 50 лет рожали?
266081655
То-то наши миллиардеры пенсионного возраста порадуются добавке (у которых детки учатся в Швейцарии и Англии)....
Урус-Баши
Чепуха какая-то. Родители студентов, как правило, ещё не пенсионеры. Некоторое небольшое, почти нулевое, исключение составляют военные пенсионеры, причём, видимо, не работающие.
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