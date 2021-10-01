Родители обучающихся очно студентов могут получать повышенную пенсию. Даже если дети учатся за рубежом

Пенсионеры в России имеют право на повышенные денежные выплаты в том случае, если их дети обучаются очно по основным образовательным программам. Данная возможность предоставляется в том числе и тем родителям, чьи дочери и сыновья получают образование за рубежом. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области 1 октября.



Отмечается, что родителям детей, не достигших совершеннолетия, фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается вне зависимости от факта обучения и нахождения на иждивении. После того, как ребенку исполнится 18 лет, для получения дополнительной финансовой помощи необходимо подтвердить факт обучения и нахождения сына или дочери на содержании. «Если он осуществляет трудовую деятельность и имеет самостоятельный доход, то иждивенцем не считается», — добавили в ПФР.

