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Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

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В Черногории задержали бывшего директора столичного Черкизовского рынка, азербайджанского миллиардера Тельмана Исмаилова. Задержание прошло в Подгорице, сообщает вечером 1 октября местное издание Danas.

Ордер на арест Исмаилова был выдан Россией, где бывшему хозяину Черкизовского рынка заочно предъявлено обвинение в убийстве двух предпринимателей в 2016 году.

«Фонтанка» писала, что сегодня в Черногории также был задержан российский банкир Игорь Чуян, ранее занимавший пост главы Росалкогольрегулирования.

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Комментарии (3)

Skazochny
обезжирят и отпустят.
Nikolay Sabotach
Ой-ой-ой... и что же будет в ИТОГО??? Кроме отжима?... Страшно представить!!!)))
Савва Морозов
всегда считал, что Черногория - наш агент в НАТО )))
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