Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

В Черногории задержали бывшего директора столичного Черкизовского рынка, азербайджанского миллиардера Тельмана Исмаилова. Задержание прошло в Подгорице, сообщает вечером 1 октября местное издание Danas.



Ордер на арест Исмаилова был выдан Россией, где бывшему хозяину Черкизовского рынка заочно предъявлено обвинение в убийстве двух предпринимателей в 2016 году.



«Фонтанка» писала, что сегодня в Черногории также был задержан российский банкир Игорь Чуян, ранее занимавший пост главы Росалкогольрегулирования.

