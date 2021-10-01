В порту Азова арестовали партию из восьми контрабандных советских БТР. Конечный получатель техники — в Петербурге

Сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ России по Ростовской области задержали в порту Азова восемь контрабандных советских бронетранспортеров. Техника следовала транзитом из Болгарии в Белоруссию.



В партии было 20 гусеничных БТР общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом 1 октября сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



«Техника прибыла в порт с ложными сведениями о демилитаризации. В ходе проверок представители фирмы, перевозящей бронетранспортеры, смогли уговорить порт отдать им 12 машин», — отметил собеседник издания.

