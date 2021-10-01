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В порту Азова арестовали партию из восьми контрабандных советских БТР. Конечный получатель техники — в Петербурге

Партию контрабандных бронетранспортеров пытались перенаправить в Петербург

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Сотрудники Южной оперативной таможни и УФСБ России по Ростовской области задержали в порту Азова восемь контрабандных советских бронетранспортеров. Техника следовала транзитом из Болгарии в Белоруссию.

В партии было 20 гусеничных БТР общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом 1 октября сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Техника прибыла в порт с ложными сведениями о демилитаризации. В ходе проверок представители фирмы, перевозящей бронетранспортеры, смогли уговорить порт отдать им 12 машин», — отметил собеседник издания.

Ранее техника принадлежала армии Болгарии, ее планировали вывезти в Белоруссию для смены назначения с военного на гражданское. После этого БТР хотели продать в России, конечный получатель товара находится в Петербурге.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 226.1 статье УК РФ (контрабанда вооружения и военной техники).

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Комментарии (7)

пазузу
ездили бы по грибы-ягоды. когда то козликов запрещали покупать, белье вешать на проспект ленина. теперь БТР-50П. жаль райкина у нас нет..
266315505
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится .даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
perekuz
МТ-ЛБ (моталыга) никак не тянет на бронетранспортёр. Это слегка бронированная и так же вооружённая реинкарнация древнего тягача АТЛ.
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