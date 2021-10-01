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Honda создаст аппарат для перелетов между городами, который умеет вертикально взлетать и садиться

Создание новейшего гибридного летательного аппарата для перелетов между городами анонсировала компания Honda

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Японская компания Honda разработает гибридный летательный аппарат, который планируется использовать для перелетов между городами. Он будет вертикально взлетать и садиться, сообщил накануне, 30 сентября, портал TechCrunch.com.

Автор: youtube.com/本田技研工業株式会社 (Honda)

Демонстрационную модель планируют испытывать в 2025 году, а потом примут решение, запускать ли серийное производство. По результатам исследований Honda, высоким спросом будут пользоваться аппараты, преодолевающие до 402 километров. Сейчас существуют машины такого типа, но на такие большие расстояния они не летают.

При этом в компании надеются, что полет на их новинке будет дешевле, чем в бизнес-классе на коммерческих самолетах. В аппарате предусмотрены четыре места, он будет оснащен газотурбинным генератором. В будущем, когда аккумуляторы станут мощнее, он может стать полностью электрическим.

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Комментарии (3)

f0ntan
Самое главное - планируемая дальность именно до 402 км, а не до 400 км
266315505
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Аппаратчик мокрой классификации
Уж сколько таких анонсов было. Даже "концерн калашников" в спортзале клерка к потолку запускал..
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