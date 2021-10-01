Японская компания Honda разработает гибридный летательный аппарат, который планируется использовать для перелетов между городами. Он будет вертикально взлетать и садиться, сообщил накануне, 30 сентября, портал TechCrunch.com.
Автор: youtube.com/本田技研工業株式会社 (Honda)
Демонстрационную модель планируют испытывать в 2025 году, а потом примут решение, запускать ли серийное производство. По результатам исследований Honda, высоким спросом будут пользоваться аппараты, преодолевающие до 402 километров. Сейчас существуют машины такого типа, но на такие большие расстояния они не летают.
При этом в компании надеются, что полет на их новинке будет дешевле, чем в бизнес-классе на коммерческих самолетах. В аппарате предусмотрены четыре места, он будет оснащен газотурбинным генератором. В будущем, когда аккумуляторы станут мощнее, он может стать полностью электрическим.