Исчезающие чернила жилищный вопрос не решили. Петербуржец подделал документы, чтобы получить права на жилье знакомого, и попался

Петербуржца Дмитрия Малышева признали виновным в мошенничестве ради получения квартирных долей. В своей схеме он использовал исчезающие чернила, чтобы подделать договор купли-продажи.



Как сообщает 1 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, преступный план возник у мужчины еще в 2014 году. Он хотел получить права на 355/1649 долей квартиры на Большом проспекте Петроградской стороны. Жилище стоимостью около 4 миллионов рублей принадлежало его знакомому.



Именно Малышев ранее помогал владельцу приобрести квартиру, поэтому у него сохранились некоторые документы. Под предлогом юридической помощи мужчина подсунул знакомому на подпись документ, написанный исчезающими чернилами. Затем, когда все, кроме нужной подписи, пропало, из бывшего документа Малышев сделал договор купли-продажи долей квартиры.

