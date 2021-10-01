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Исчезающие чернила жилищный вопрос не решили. Петербуржец подделал документы, чтобы получить права на жилье знакомого, и попался

Петербуржец получил 2,5 года заключения в ИК за мошенничество с квартирой

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Петербуржца Дмитрия Малышева признали виновным в мошенничестве ради получения квартирных долей. В своей схеме он использовал исчезающие чернила, чтобы подделать договор купли-продажи.

Как сообщает 1 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, преступный план возник у мужчины еще в 2014 году. Он хотел получить права на 355/1649 долей квартиры на Большом проспекте Петроградской стороны. Жилище стоимостью около 4 миллионов рублей принадлежало его знакомому.

Именно Малышев ранее помогал владельцу приобрести квартиру, поэтому у него сохранились некоторые документы. Под предлогом юридической помощи мужчина подсунул знакомому на подпись документ, написанный исчезающими чернилами. Затем, когда все, кроме нужной подписи, пропало, из бывшего документа Малышев сделал договор купли-продажи долей квартиры.

Затем преступник подал в суд иск на знакомого, указав, что тот якобы не хочет отдавать ему заслуженные квартирные доли. Это не сработало, потому что бывший товарищ подал на Малышева заявление в полицию, а суд иск отклонил.

Мужчина вину не признал, но все равно отправится в колонию общего режима на 2,5 года и должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей. В зале суда его взяли под стражу.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карт.ы 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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