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Российских гребцов дисквалифицировали за подделку ПЦР-тестов

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Российская каноистка Олеся Ромасенко получила полугодовую дисквалификацию. Как сообщили 1 октября в пресс-службе Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), 31-летняя спортсменка подделала результаты ПЦР-теста.

За то же нарушение отстранены байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Срок дисквалификации спортсменов завершится 18 февраля 2022 года.

31-летняя Ромасенко — трехкратная чемпионка Европы, она пять раз выигрывала серебряные и один раз бронзовую награды чемпионатов мира. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка стала седьмой в каное-одиночке на дистанции 200 м и восьмой — в каное-двойке на 500 м.

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Комментарии (2)

VVM1962
ждём очередное заявление Машки Захаровой и Симонян
Dimitry Antonov
Ну вот почему они не смогли сделать всё нормально изначально?
Что им помешало?
То мельдоний, то допинг и подмены проб, теперь подделка ПЦР-тестов!
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