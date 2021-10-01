Российских гребцов дисквалифицировали за подделку ПЦР-тестов

Российская каноистка Олеся Ромасенко получила полугодовую дисквалификацию. Как сообщили 1 октября в пресс-службе Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), 31-летняя спортсменка подделала результаты ПЦР-теста.
За то же нарушение отстранены байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Срок дисквалификации спортсменов завершится 18 февраля 2022 года.
31-летняя Ромасенко — трехкратная чемпионка Европы, она пять раз выигрывала серебряные и один раз бронзовую награды чемпионатов мира. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка стала седьмой в каное-одиночке на дистанции 200 м и восьмой — в каное-двойке на 500 м.