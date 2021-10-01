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Кто-то не довез стройматериалы и «заблокировал» Парашютную улицу

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Неожиданное препятствие собрало пробку на севере Петербурга днем 1 октября. На перекрестке кто-то свалил кучу стройматериалов.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анастасия, на перекрестке Парашютной улицы и Дороги в Каменку проезду мешает груда газобетонных блоков. «Дорога заБЛОКирована», — шутят в комментариях.

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По данным «Яндекс.Пробок», на Парашютной улице у перекрестка собрался двухкилометровый затор со стороны центра. На Дороге в Каменку тоже плотно на подъезде к Парашютной, пробка начинается от улицы Первого Мая.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Kezevo
Будут стоять в пробке, материться беситься писать фонтанке, но ни кто не выйдет и не перекидает эту кучку на обочину
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