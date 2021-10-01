Неожиданное препятствие собрало пробку на севере Петербурга днем 1 октября. На перекрестке кто-то свалил кучу стройматериалов.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анастасия, на перекрестке Парашютной улицы и Дороги в Каменку проезду мешает груда газобетонных блоков. «Дорога заБЛОКирована», — шутят в комментариях.
По данным «Яндекс.Пробок», на Парашютной улице у перекрестка собрался двухкилометровый затор со стороны центра. На Дороге в Каменку тоже плотно на подъезде к Парашютной, пробка начинается от улицы Первого Мая.