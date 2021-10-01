Тренд или маркетинговый ход: как выглядит «зеленое» строительство в Петербурге, если оно вообще есть

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В Петербурге, да и в России, «зеленое» строительство пока не является общепринятым термином, подкрепленным какой-либо исчерпывающей нормативной базой, считают эксперты ГК «ПСК». Оно заключается в стремлении девелоперов внедрять наиболее современные технологии, сокращающие энергопотребление на отопление, вентиляцию, кондиционирование, освещение. Таким образом, вопрос находится больше в плоскости продуктовой конкуренции — чем более современный проект, тем больше возможностей продвигать его за счет преимуществ перед конкурентами. В практической плоскости для покупателя это означает сокращение коммунальных платежей.



Ольга Ульянова, директор по маркетингу ГК «Полис Групп» также отнесла к трендам зеленого строительства энергосберегающие технологии. По ее словам, самое простое — это регулирование освещения в парадных, высокий уровень теплоизоляции в квартирах, счетчики на основные ресурсы: воду и тепловую энергию, поэтому практически все застройщики сегодня могут заявить: «Да, мы это используем».

— Квартиры нужно рассматривать в разрезе потребителя, очень важно, чтобы ему было в квартире комфортно и безопасно, — добавил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест». — В этом контексте квартиры из кирпича подходят как нельзя лучше — всем известно, что этот материал является самым экологичным, не накапливает влагу, и, соответственно, обеспечивает лучшие условия микроклимата.

Энергоэффективность

В первую очередь, в термине «зелёное строительство» заложен смысл сокращения негативного влияния на окружающую среду и в соответствии с мировыми трендами — в первую очередь, сокращение потребления энергоресурсов, производство которых вносит основной вклад в выбросы CO2, продолжил Андрей Паньков.



— В настоящее время в многоквартирных домах я не вижу чего-то революционного в этом направлении, — добавил он. — Всё сводится к повышению энергоэффективности конструкций для сокращения теплопотерь, в частности, это применение специального остекления, дополнительное утепление стен и кровель, в более высоких ценовых сегментах — вентиляционные системы с рекуперацией тепла. В частном сегменте к этому добавляется когенерация и геотермальные системы. Честно скажу, примеров «зеленого девелопмента» немного, из известных мне — ЖК BauHaus и ЖК Skandi Klubb. И все же пока для увеличения энергоэффективности при проектировании «зеленого» объекта приходится закладывать избыточные решения по тепловой защите и дополнительные инженерные системы, и это, естественно, увеличивает себестоимость, причем существенно.

— При строительстве жилых и коммерческих зданий застройщики применяют целый комплекс энергосберегающих мероприятий, — продолжила Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Один из них — система вентилируемого и невентилируемого фасада, которая позволяет добиться нужного коэффициента теплопотерь за счет увеличения или уменьшения толщины теплоизоляционного слоя. Также могут использоваться энергоэффективные стекла, для сокращения потерь тепла через окна. И это имеет смысл, так как в совокупности через стены и окна здание может терять до 75% тепла.



Умный дом

Меры для повышения энергоэффективности могут ставить целью не только на сохранение тепла в здании, но уменьшение потребления ресурсов. Технологии «умного дома» как раз касаются этого, дополнила Наталья Кукушкина.

—«Умный» дом — это технологичное жилище, которое благодаря современным инженерным и IT-системам может выполнять часть функций за человека, — пояснила эксперт. — Например, включать и выключать свет, открывать двери, подогревать воду, следить за показаниями счетчиков и автоматически отправлять их в управляющую компанию. Таким образом, в первую очередь, это понятие связано с инженерной «начинкой» дома. Хотя сейчас на рынке встречаются и вариации на тему «умных» планировочных решений. Здесь слово «умный» подчеркивает их функциональность.

При этом сейчас в Петербурге практически нет «умных» многоквартирных домов. Подобные объекты только начинают появляться на нашем рынке, добавляет Наталья Кукушкина. Чаще всего застройщики используют отдельные элементы концепции «умный» дом. Например, размещая датчики включения света в местах общего пользования, это позволяет снизить расход электроэнергии и, как следствие, коммунальные платежи для жителей.



Поле для развития

Сейчас в России не принято проводить оценку влияния нового здания на окружающую среду на всем периоде его службы, пояснили эксперты ГК «ПСК». По их словам, от застройщика требуется только гарантия в пять лет, на протяжении которых здание будет соответствовать полученному ранее классу энергоэффективности. Считается удельный расход тепловой и электрической энергии, причем обязательно рассчитывается расход тепла на отопление и вентиляцию как отдельная характеристика. А вот затраты тепла и электрической энергии на кондиционирование воздуха, горячее и холодное водоснабжение и электроснабжение рассчитывается на добровольной основе.

—В Петербурге под экологичностью понимается в первую очередь характеристика района — чистота воздуха, наличие и размеры зеленых зон, удаленность от промышленных и генерирующих предприятий, свалок, крупных транспортных узлов и т.д. — добавили эксперты компании. — Примеров зданий ультранизкого потребления или вовсе пассивных в полноценном понимании этого термина в городе нет, и вряд ли появятся в ближайшие годы. Поэтому однозначно оценить по данному критерию стоимость практически невозможно. Это всегда совокупность факторов: расположения и технологий строительства.



При этом эксперты добавили, что в России есть куда двигаться в создании собственной нормативной базы в этом направлении. Можно предположить, что в южных регионах требования к тепловой защите могут быть ниже. Однако в теплое время года более эффективное с точки зрения теплопотерь здание также позволит сократить расходы на кондиционирование.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»