Робота-курьера Raborta представили в Мексике организации по защите прав женщин. Как пишет 1 октября Reuters, благодаря устройству будут обходить запрет на аборты в некоторых штатах.



Робот доставляет медикаменты для прерывания беременности в те штаты, в которых оно запрещено. Дистанционно им управляют из Мехико, где аборты разрешены, — это позволяет избежать уголовной ответственности.