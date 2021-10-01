Робота-курьера Raborta представили в Мексике организации по защите прав женщин. Как пишет 1 октября Reuters, благодаря устройству будут обходить запрет на аборты в некоторых штатах.
Робот доставляет медикаменты для прерывания беременности в те штаты, в которых оно запрещено. Дистанционно им управляют из Мехико, где аборты разрешены, — это позволяет избежать уголовной ответственности.
This is 'rAborta,' a robot that dispenses abortion pills. It's operated by medical professionals from Mexico City and delivers abortion pills to women who live in Mexican states with restrictive abortion laws pic.twitter.com/2f6S58eL98— Reuters (@Reuters) September 30, 2021
Планируется, что RAborta будет доставлять препараты в 11 штатов Мексики из 31. Для того чтобы их получить, надо отправить запрос через соцсети в правозащитную организацию (всего таких в стране 85). Медикаменты легально выпишет врач в Мехико.
В Мексике разрешено делать аборты до 12-й недели только в 4 штатах из 31. В остальных это позволено, только если причиной беременности стало изнасилование. Наказание за нелегальный аборт — до трех лет тюрьмы.