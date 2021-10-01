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Робот-курьер помогает обходить запрет на аборты в Мексике

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Робота-курьера Raborta представили в Мексике организации по защите прав женщин. Как пишет 1 октября Reuters, благодаря устройству будут обходить запрет на аборты в некоторых штатах.

Робот доставляет медикаменты для прерывания беременности в те штаты, в которых оно запрещено. Дистанционно им управляют из Мехико, где аборты разрешены, — это позволяет избежать уголовной ответственности.

Планируется, что RAborta будет доставлять препараты в 11 штатов Мексики из 31. Для того чтобы их получить, надо отправить запрос через соцсети в правозащитную организацию (всего таких в стране 85). Медикаменты легально выпишет врач в Мехико.

В Мексике разрешено делать аборты до 12-й недели только в 4 штатах из 31. В остальных это позволено, только если причиной беременности стало изнасилование. Наказание за нелегальный аборт — до трех лет тюрьмы.

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Комментарии (1)

fw252
они с неправильной стороны подходят к проблеме. Им следовало внедрить робота-сантехника, и аборты не понадобились бы вовсе. Правда, с чем будут бороться эти горячие мексиканцы? Ничего, придумают что-нибудь.
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