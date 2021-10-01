Сарик Андреасян снимет сериал по книге жертвы скопинского маньяка

«Кинокомпания братьев Андреасян» купила права на экранизацию книги «Исповедь узницы подземелья», написанной узницей скопинского маньяка Екатериной Мартыновой. Информацию СМИ 1 октября прокомментировал в своем инстаграме режиссер и продюсер Сарик Андреасян. По его словам, он планировал приступить к проекту в следующем году.



«Екатерина Мартынова — одна из тех двух девочек, которых около четырёх лет держал в подвале и насиловал скопинский маньяк, — напомнил он. — За правами на книгу стояла очередь, но Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор «Землетрясения» и «Непрощенного» экранизировал ее историю! Я ещё точно не знаю, буду ли я режиссером этой истории или останусь продюсером. Екатерина будет нас консультировать и всячески содействовать тому, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях».

