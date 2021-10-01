Сарик Андреасян снимет сериал по книге жертвы скопинского маньяка

«Кинокомпания братьев Андреасян» купила права на экранизацию книги «Исповедь узницы подземелья», написанной узницей скопинского маньяка Екатериной Мартыновой. Информацию СМИ 1 октября прокомментировал в своем инстаграме режиссер и продюсер Сарик Андреасян. По его словам, он планировал приступить к проекту в следующем году.
«Екатерина Мартынова — одна из тех двух девочек, которых около четырёх лет держал в подвале и насиловал скопинский маньяк, — напомнил он. — За правами на книгу стояла очередь, но Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор «Землетрясения» и «Непрощенного» экранизировал ее историю! Я ещё точно не знаю, буду ли я режиссером этой истории или останусь продюсером. Екатерина будет нас консультировать и всячески содействовать тому, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях».
Он уточнил, что на данный момент речь идет о съемках сериала. Есть и рабочее название — «Несломленная», и в центре сюжета не маньяк, а сама героиня, которая, «пройдя через ад, смогла начать новую жизнь». По его словам, это «история о том, что всегда есть надежда и всегда есть шанс стать счастливым и самодостаточным».
Сарик Андреасян — режиссер фильмов «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Мамы», «Землетрясение», «Непрощенный», а также «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Среди других его будущих проектов — сериал «Рынок шкур» об индустрии эскорт-услуг.
В 2000 году Виктор Мохов, названный впоследствии в народе скопинским маньяком, похитил двух несовершеннолетних девушек, 14 и 17 лет, и продержал их в подвале, насилуя, почти четыре года. Летом 2005 года он был осужден на 17 лет лишения свободы. 3 марта 2021 года вышел на свободу.