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На Фарфоровской улице начали строить детский садик на 170 мест

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На Фарфоровской улице в Невском районе началось строительство нового детского садика на 170 мест. Как сообщает холдинг Setl Group, ввести его в эксплуатацию планируют в пером квартале 2023 года.

В садике, который разместится на территории ЖК «Стрижи в Невском — 2», будут заниматься восемь групп детей. Для каждой создадут игровые комнаты для развивающих занятий, также в здании будут музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков, бассейн с душевыми. Во дворе садика благоустроят территорию для прогулок и установят игровые площадки с современным оборудованием.

Само здание садика оформят в теплых спокойных оттенках белого, светло-апельсинового и шоколадного. Архитектурным акцентом в лаконичном двухэтажном здании сада станут большие окна, через которые в залы и помещения будет попадать много света.

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