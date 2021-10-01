На Фарфоровской улице начали строить детский садик на 170 мест

На Фарфоровской улице в Невском районе началось строительство нового детского садика на 170 мест. Как сообщает холдинг Setl Group, ввести его в эксплуатацию планируют в пером квартале 2023 года.



В садике, который разместится на территории ЖК «Стрижи в Невском — 2», будут заниматься восемь групп детей. Для каждой создадут игровые комнаты для развивающих занятий, также в здании будут музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для кружков, бассейн с душевыми. Во дворе садика благоустроят территорию для прогулок и установят игровые площадки с современным оборудованием.

