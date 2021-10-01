В Петербурге и Ленобласти модернизировали 2000 вышек сотовой связи и запустили 90 новых

МегаФон провел модернизацию инфраструктуры и построил около 90 новых базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Ленинградской области. В результате скорость мобильного интернета в Петербурге и области выросла почти на треть, сообщили в компании.

Также с с начала года в Петербурге и Ленинградской области было модернизировано более 120 радиорелейных линий, предназначенных для передачи больших объемов трафика. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение оператора с правительством Ленинградской области о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона, и почти половина инфраструктуры обновлена в рамках этих договоренностей.