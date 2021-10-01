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В Петербурге и Ленобласти модернизировали 2000 вышек сотовой связи и запустили 90 новых

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МегаФон провел модернизацию инфраструктуры и построил около 90 новых базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Ленинградской области. В результате скорость мобильного интернета в Петербурге и области выросла почти на треть, сообщили в компании.

Также с с начала года в Петербурге и Ленинградской области было модернизировано более 120 радиорелейных линий, предназначенных для передачи больших объемов трафика. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение оператора с правительством Ленинградской области о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона, и почти половина инфраструктуры обновлена в рамках этих договоренностей.

Больше всего базовых станций построили и модернизировали во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах, лидирующих по объему мобильного трафика. Так, за лето абоненты МегаФон во Всеволожском районе прокачали почти 5 тыс. терабайт, что эквивалентно просмотру более 2,5 млн фильмов в формате Full HD. Следом идет Выборгский район с результатом около 4,5 тыс. терабайт. Также в пятёрку лидеров помимо Гатчинского района вошли Приозерский и Ломоносовский.

Модернизация прошла и в отдаленных населенных пунктах Подпорожского, Бокситогорского, Лодейнопольского и Сланцевского районов, благодаря чему быстрый мобильный интернет появился даже в селах и деревнях с населением около 50 человек, таких как Хевроньино, Прокушево, Яровщина, Пенино.

«В 2021 году объем потребления трафика пользователями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос почти на 45% по сравнению прошлым годом. И мы, учитывая эту динамику, стараемся развивать свою инфраструктуру и модернизировать сеть», – отметил директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

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