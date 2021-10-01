Уже третий триатлонист из России дисквалифицирован за употребление допинга

Очередной российский триатлонист наказан за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает 1 октября сайт Международного союза триатлона (World Triathlon), четырехлетнюю дисквалификацию на этот раз получил Владимир Турбаевский.



38-летнего спортсмена наказали за употребление эритропоэтина (ЭПО). Завершится дисквалификация триатлониста 6 января 2025 года.



Владимир Турбаевский — чемпион мира 2007 года в эстафете, дважды завоевывал бронзу на чемпионатах Европы, в 2007 году и в 2017-м в эстафете.



Ранее на три года дисквалифицировали еще двух российских триатлонистов — Игоря Полянского и Александра Брюханкова. Их также наказали за употребление ЭПО. Оба признали свои нарушения, поэтому срок наказания был сокращен.

