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Уже третий триатлонист из России дисквалифицирован за употребление допинга

Российский триатлонист Турбаевский наказан за допинг

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Очередной российский триатлонист наказан за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает 1 октября сайт Международного союза триатлона (World Triathlon), четырехлетнюю дисквалификацию на этот раз получил Владимир Турбаевский.

38-летнего спортсмена наказали за употребление эритропоэтина (ЭПО). Завершится дисквалификация триатлониста 6 января 2025 года.

Владимир Турбаевский — чемпион мира 2007 года в эстафете, дважды завоевывал бронзу на чемпионатах Европы, в 2007 году и в 2017-м в эстафете.

Ранее на три года дисквалифицировали еще двух российских триатлонистов — Игоря Полянского и Александра Брюханкова. Их также наказали за употребление ЭПО. Оба признали свои нарушения, поэтому срок наказания был сокращен.

На недавних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место. В эстафете они с братом Дмитрием оказались на 14-м месте. Брюханков — чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы, участник Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.

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Комментарии (3)

monch
Стабильность!!!
266064345
Не пора ли ввести уголовную ответственность за применение допинга. А в нашей сборной проверять дополнительно спортсменов перед стартами. А наказывать и спортсменов, и тренеров, и руководителей федераций. Из-за таких придурков страдает весь российский спорт. И флага, и гимна долго ждать нам на Олимпиадах. Личная ответственность тренеров и федераций должна быть.
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