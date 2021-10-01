Вы бывали в Танзании? Названы самые необычные страны, где отдыхали петербуржцы

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала направления, которые выбирали петербуржцы для зарубежных поездок в мае — сентябре 2021 года. Самыми экзотическими оказались Танзания, Кот-д'Ивуар и Лихтенштейн. Об этом рассказал в Facebook директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.
За последние полтора года перечень стран, куда можно вылететь из Петербурга, стал меньше, а список ограничений — длиннее. Но это не остановило любителей путешествий. С помощью больших данных компания МТС узнала, где же все-таки смогли побывать петербуржцы этим летом. Ожидаемо в топ попали страны с доступными пляжными курортами — Турция, Египет, Греция, Кипр. Успехом пользовались и страны СНГ — Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
Среди самых экзотических направлений аналитики назвали Танзанию, Кот-д'Ивуар и некоторые европейские государства: Исландию, Лихтенштейн и Люксембург. Также в список непривычных для поездок мест вошли страны Карибского бассейна: Гаити, Коста-Рика и Ямайка. Сюда по сравнению с прошлым сезоном жители Петербурга приезжали на треть чаще.
На отдыхе петербуржцы не изменяли своим цифровым привычкам. Наиболее активно мобильным интернетом пользовались в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кубе. В этих странах объем переданного трафика близок к допандемийным временам. А самыми разговорчивыми туристы были не только в странах ближнего зарубежья — Беларуси и Латвии, но и во многих европейских странах — в Болгарии, Испании, Греции и на Кипре.
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