Как сообщает издание 47news, около 9 утра во время обхода территории смотритель Пундоловского кладбища с мастером участка обходил территорию и заметил троих, которые с помощью инструмента срезали оградки, цветники и металлические памятники с могил. Они смогли задержать одного вора, уроженца одной из стран Средней Азии, который не мог расстаться с куском ограждения и был скован в перемещении.

Полицию Всеволожского района вызвали утром 1 октября на кладбище в Янино Всеволожского района области.

Они поместили его в кузов машины, на которой воры приехали. В ней, как пишет издание, металлом уже был наполовину забит кузов.

Грузовичок отогнали к зданию администрации, и до приезда полиции сотрудники отбивались от предложений выкупить сотоварища за 50 тысяч и угроз после отказа.



Задержанного привезли в отдел, где сейчас опрашивают.

