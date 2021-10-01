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Под Петербургом мигранты воровали оградки и металлические памятники с могил на кладбище

Сотрудники кладбища в Янино задержали мужчину за кражу оградок с могил

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Полицию Всеволожского района вызвали утром 1 октября на кладбище в Янино Всеволожского района области.

Как сообщает издание 47news, около 9 утра во время обхода территории смотритель Пундоловского кладбища с мастером участка обходил территорию и заметил троих, которые с помощью инструмента срезали оградки, цветники и металлические памятники с могил. Они смогли задержать одного вора, уроженца одной из стран Средней Азии, который не мог расстаться с куском ограждения и был скован в перемещении.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
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Они поместили его в кузов машины, на которой воры приехали. В ней, как пишет издание, металлом уже был наполовину забит кузов.

«Наше Янино«/vk.com

Грузовичок отогнали к зданию администрации, и до приезда полиции сотрудники отбивались от предложений выкупить сотоварища за 50 тысяч и угроз после отказа.

Задержанного привезли в отдел, где сейчас опрашивают.

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Комментарии (10)

LiChaBaTa
Никто не защищает Родину от нашествия чужеземцев. Вот и результат.
265834414
Видимо только олигархам, верхушке власти которым необходима дешевая рабочая сила наплевать на то кто эта дешевая рабочая сила.Это те которым нет работы тоже дешевой , даже у себя на родине, они безнравственны, их НИКОГДА не адаптировать к нашей жизни, им наплевать на наши устои, на наших умерших близких, им на все наплевать и их здесь болтается огромное количество.Их всех надо депортировать!
James Cook
Мораторий на депортацию с 1 октября 2021 года снят.
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